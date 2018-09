Schick, teuer, luxuriös – Das sind die Zeitmesser der Stars

Nichts schmückt ein Handgelenk so sehr wie eine schöne Uhr – das wissen auch die meisten Stars. Eric Clapton bringt dieses Wissen mit seiner umfangreichen Rolex-Sammlung zum Ausdruck, und Charlie Sheen setzt auf begehrte Stücke von Patek Philippe, die nur einen kleinen Teil seiner Uhren-Sammlung ausmachen, die einen Wert von etwa 6 Mio. US-Dollar hat.

Ob beim Abendessen in einem schicken Restaurant, beim Wochenendausflug mit der Familie oder bei der Arbeit – viele Stars lassen uns auf Facebook, Instagram, Snapchat und Co. an ihrem Leben teilhaben. Als treuen und wertvollen Begleiter haben die Berühmtheiten häufig eine Uhr am Handgelenk, die wir dank ihrer Aktivitäten in den sozialen Netzwerken etwas genauer betrachten dürfen.

Promis im Rolex-Fieber

Eine Luxusuhrenmarke scheint es den prominenten Trägern besonders angetan zu tun: die Rolex. Jennifer Aniston trägt ihre Rolex Datejust aus Stahl gerne zum Shoppen, der Rapper 50 Cent führt seine Rolex Submariner Date in Edelstahl/Gelbgold auch mal auf dem Coachella Festival aus, und Manuel Neuer trägt seine Rolex Daytona aus Edelstahl sogar im Urlaub unter Palmen. Auch Cindy Crawford hat es die teure Luxusmarke und insbesondere das Modell Rolex Submariner angetan.

„Normalsterbliche“ würden sich Stücke wie die Rolex Day-Date II / President II vermutlich beim Juwelier um die Ecke kaufen oder auf einer Onlineplattform für Luxusuhren wie Chrono24.de. Den Stars werden die Luxusuhren dagegen fast schon hinterhergeschmissen (Lieferung frei Haus inklusive) – insbesondere wenn sie zu Markenbotschaftern werden. Bastian Schweinsteigers Frau beispielsweise, die serbische Ex-Tennisspielerin Ana Ivanović ist als Markenbotschafterin für Rolex unterwegs – was auf ihren Instagram-Bildern nur schwer zu übersehen ist (so wie hier, hier oder hier). Ryan Reynolds steht dagegen privat auf Uhren von Piaget und ist seit 2016 Markenbotschafter der Luxusmarke.

Hollywood-Stars, die nicht ohne ihre Uhr können

Besonders sportlich mag es in Sachen Uhr Superheld und Gentleman Chris Hemsworth. Die vom Motorsport inspirierte TAG Heuer Carrera Heuer-01 hat es dem Schauspieler, der unter anderem mit seiner Rolle als Marvel-Superheld „Thor“ berühmt geworden ist, besonders angetan. Auch Titanic-Liebling Leonardo DiCaprio ziert sein Handgelenk mit einer edlen TAG Heuer, die allerdings ein wenig schicker als das Modell von Chris ist. Seine Kollegin Kate Winslet trägt am liebsten eine Longines DolceVita, die edel und feminin zugleich ist und sich auch zu schicker Abendgarderobe perfekt kombinieren lässt. Bei den Stars darf eine Uhr am Handgelenk eben etwas mehr als ein praktischer Alltagsbegleiter sein – ganz zur Freude der zahlreichen Luxusuhrenmarken.



