Heiße Sohlen für den Herbst – Das sind die angesagtesten Schuhtrends 2018

So langsam müssen die sommerlichen Sandalen in den Schrank wandern und die Herbstschuhe aus dem Schuhschrank geholt werden. Wer für diesen Herbst noch nicht gut ausgerüstet ist, kann sich über die vielen Schuhtrends richtig freuen. Denn in diesem Jahr sehen die Füße nicht nur schön aus, sondern werden auch noch ordentlich warm gehalten.

1. Rot und weiß

Die angesagten Farben für Schuhe sind in diesem Herbst Rot und Weiß. Die wunderbare Signalfarbe macht den grauen Herbst gleich ein wenig freundlicher und findet sich in jedem Style und jeder Facette wieder. Das Pendant dazu sind weiße Schuhe und Stiefel. Diese Farbe wirkt etwas edler und ist ebenfalls ein richtiger Hingucker. Ob schneeweiß oder creme, in diesem Jahr sollten nicht nur Bräute ein Auge auf weiße Schuhe werfen.

2. Logoschuhe

In der Mode schon lange richtig in sind Logoshirts oder Pullover. Nun macht dieser Trend auch vor unserem Schuhwerk keinen Halt. Auf Sneaker, Boots oder High Heels finden sich die individuellen Botschaften wieder. Kurze Slogans, statements oder auch das Lieblingslabel werden stolz am Fuß getragen. Da lohnt es sich mal etwas genauer auf die Füße des Gegenübers zu schauen.

3. Absätze und Sohlen





Ein weiterer Fokus im Herbst 2018 liegt auf außergewöhnlichen, kunstvollen Absätzen, die online hier zu finden sind. Ob sie transparent, rund wie Zylinder oder andere geometrische Formen sind, alles was anders ist oder sich farblich abhebt, ist gefragt. Auch die Sohlen sind dick, auffällig und zumeist futuristisch. Besonders bei Sneaker haben sich die Designer so einiges einfallen lassen. Wer also in diesem Herbst eine große Sohle riskieren möchte, hat nun die ultimative Chance!

4. Overknees

Jetzt wird es richtig warm! Overknees sind zwar eine zeitlose Erscheinung, aber in diesem Jahr geht es richtig rund, denn die Stiefel gibt es nun auch in anderen Farben und unterschiedlichen Styles. Natürlich gibt es noch die klassischen schwarzen Overknee-Stiefel aus Leder, in diesem Herbst können aber auch endlich bunte Modelle geshoppt werden. Die warmen Herbstbegleiter können gut zu Röcken, Kleider aber auch zu langen Hosen getragen werden.

5. Cowboystiefel



Lange Zeit waren Cowboystiefel nicht besonders trendy. Aber in diesem Jahr erleben sie ihr Revival und mit ihm freuen sich alle Cowgirls. Die Stiefel gibt es nicht nur im klassischen Westernstil, sondern nun auch in bunten Farben und aus diversen Materialien. Pinkfarbene Stiefel aus Lackleder werden genauso zu finden sein wie Stiefeletten mit Schnallen, Nieten oder auch Metallkappen. Die Lieblingsstücke können zum klassischen Look mit Jeans, aber auch mit Midikleidern oder Röcken kombiniert werden.