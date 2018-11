Die Uhren der Stars – Das tragen Heidi Klum, David Beckham und Co. am Handgelenk

Auch Prominente komplettieren ihr Outfit gern einmal mit einer Armbanduhr. Überraschend ist dabei: Nicht alle greifen zum auffälligen, exklusiven Luxusmodell. Bei Stars, die sich aufgrund ihres prall gefüllten Kontos durchaus echten Luxus leisten können, geht es manchmal bewusst etwas bescheidener zu. Viele Uhren der Stars sind auch für die breite Masse erschwinglich und daher eine tolle, modische Inspiration für ihre Fans.

Uhren von deutschen Prominenten: Bescheidenheit als Trend

Hohes Einkommen = teure Luxusuhr? Das gilt nicht für alle deutschen Stars. Zwar glitzert am Handgelenk des deutschen Models Heidi Klum vorwiegend ein Luxus-Accessoire der teuren Marke Rolex, doch beweisen Fußballstar Mats Hummels und vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel Bescheidenheit. Das zeigt, dass die Lieblingsuhr nicht unbedingt teuer sein muss!

Der Favorit der „Model-Mami“, wie sie beispielsweise im Format „Germany‘s Next Topmodel“ liebevoll genannt wird, ist die Rolex Datejust Lady. Mit ihren je nach Ausführung rund 8.000 Euro gehört sie zu Modellen der oberen Preisklasse. Sie gilt als Archetyp einer klassischen Armbanduhr und kann beispielsweise durch diamantene Details aufgewertet werden. Mats Hummels: Der Fußballstar ist schon seit einigen Jahren Markenbotschafter von TAG Heuer. Für ihn sind Uhren ein absolutes Muss und das Accessoire für modebewusste Männer. An TAG Heuer schätzt er, dass viele Modelle nicht protzig sind und ein gewisses Understatement aufweisen. Preislich bewegen sich die Modelle in einem Rahmen von mehreren hundert bis wenigen tausend Euro – für Hummels sicherlich erschwinglich, aber auch Otto-Normalverbraucher kann hier durchaus zugreifen.

Der Fußballstar ist schon seit einigen Jahren Markenbotschafter von TAG Heuer. Für ihn sind Uhren ein absolutes Muss und das Accessoire für modebewusste Männer. An TAG Heuer schätzt er, dass viele Modelle nicht protzig sind und ein gewisses Understatement aufweisen. Preislich bewegen sich die Modelle in einem Rahmen von mehreren hundert bis wenigen tausend Euro – für Hummels sicherlich erschwinglich, aber auch Otto-Normalverbraucher kann hier durchaus zugreifen. Angela Merkel: Noch preiswerter kauft Bundeskanzlerin Angela Merkel im Uhrengeschäft ein. Obwohl ihr Gehalt wohl einiges mehr zulassen würde, greift sie bevorzugt zu Armbanduhren der Marke Boccia Titanium. Das zeitlose Design und die meist schmalen, bequemen Armbänder treffen offensichtlich genau ihren Geschmack. Mit rund 100 bis 200 Euro bewegen sich die schicken Uhren in der unteren Preisklasse.

Uhren von internationalen Prominenten: Mehr als eine Marke im Fokus

Internationale Prominente überraschen oft mit ihrer Uhrenwahl – und greifen immer wieder zu anderen Modellen, um den individuellen Stil zu unterstreichen.

Der Schauspieler und Oscar-Preisträger mit deutschen Wurzeln bleibt in Sachen Uhren nicht nur einer Marke treu. An seinem Handgelenk tummeln sich manchmal Modelle der Luxusmarke Rolex, er war aber auch schon mit Zeitanzeigern von TAG Heuer unterwegs. In seinen Filmen scheut er nicht davor zurück, auch einmal komplett andere Marken auszutesten. So funkelte die Breitling Avenger an seinem Handgelenk im Film „Blood Diamond“ an seinem Handgelenk. David Beckham: Auch David Beckham überrascht mit seiner Vielfalt in Sachen Uhrenauswahl. Zu seinen Favoriten zählen diverse Modelle von Rolex, aber auch mit der Marke Jacob & Co ist er bestens vertraut. Während seiner Zeit als Markenbotschafter für Breitling zeigt sich Beckham natürlich vorwiegend mit verschiedenen Zeitanzeigern dieses Traditionsunternehmens.

Uhrenmarken, die begeistern: Diese Modelle bevorzugen ganz unterschiedliche Stars gleichermaßen

Oftmals tragen Stars und bekannte Persönlichkeiten aus verschiedensten Bereichen den gleichen Zeitanzeiger – und bleiben einem bestimmten Modell jahrelang treu. So konnte die schlichte Marke NOMOS sowohl Politiker als auch Schauspieler mit den Uhren in ihren Bann ziehen. Frank-Walter Steinmeier und Sylvester Stallone trugen beide bereits ein Modell aus diesem Hause ebenso wie Alice Schwarzer. Auch IWC begeistert quer über den Globus sowohl Politiker als auch Sportler: Uhren des Herstellers wurden bereits am Handgelenk von Helmut Kohl, aber auch bei Boris Becker und Vitali Klitschko gesehen. Tennisstar Novak Djokovic ist Markenbotschafter bei SEIKO aus Japan, die sogar limitierte Uhren aus der Seiko Astron Serie GPS-Uhren im Sortiment haben.

Fazit: Unterschiedliche Uhren aus verschiedenen Preisklassen

Der Blick auf berühmte Handgelenke zeigt, dass ganz unterschiedliche Persönlichkeiten oftmals denselben Geschmack teilen. Auch werden Klischees nicht unbedingt bedient. So greift nicht jeder Sportler automatisch zum robusten Outdoor-Modell und in der Freizeit als draufgängerisch beschriebene Stars überraschen manchmal gerade mit dezenter Schlichtheit am Handgelenk. Auch sagt das Budget einer berühmten Persönlichkeit kaum etwas darüber aus, welche Marke bevorzugt wird. Mit mehrstelligen Millionenbeträgen am Konto ist es trotzdem oftmals gerade die 100-Euro-Uhr, die das Modeherz höherschlagen lässt und den eigenen Stil komplettiert.

