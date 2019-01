Mode – Mit Strickpullover und Midirock durch den Winter

Bei Minustemperaturen, eisigem Wind, Regen und Schnee sind viele modisch schnell überfordert. Denn bei aller Liebe: Frieren, nur um die neuesten Trendteile zu tragen, kommt nur für die wenigsten in Frage. Die Lösung: Mit Strickpullover und Midi-Rock kann man sich auch in der kalten Jahreszeit dem Wetter angemessen und gleichzeitig modisch kleiden.

Oversized Strickpullover

Kuschelige Pullover und Cardigans sind die perfekten Begleiter an kalten Wintertagen, denn sie sind bequem und halten zuverlässig warm. Neben Basic-Teilen in Schwarz und Grau sind in dieser Saison Exemplare in knalligen Farben und mit ausgefallen Prints angesagt – orangene, violette, pinke oder rote Pullis bringen gute Laune in den grauen Winteralltag. Besonders gemütlich sind Modelle im Oversized-Look.

Besonders stillvoll wird es, wenn die langen Pullover mit einer warmen Leggings und groben Lederboots kombiniert werden. Wer es etwas sexy mag, entscheidet sich für einen großen Pulli mit asymmetrischem U-Boot-Ausschnitt, der lässig eine Schulter entblößt. Um den Look nicht durch hervorblitzende BH-Träger zu ruinieren, eignet sich für drunter ein BH ohne Träger. Der Anbieter Sunny Dessous empfiehlt trägerlose BHs allerdings nur für Frauen mit Cupgröße A bis C, da ansonsten die Seiten- und Rückenteile zu sehr einschnüren.

Midiröcke

Midiröcke sind nicht nur total angesagt, sondern auch perfekt geeignet für kalte Tage. Denn unter dem langen Rock lässt sich hervorragend eine dicke Thermostrumpfhose verstecken. Zudem sind die Kombinationsmöglichkeiten äußerst vielfältig. In Verbindung mit einem dicken Strickpullover und Stiefeletten wirkt der Look eher casual. Wer es etwas schicker mag, greift zu Bluse, Strickpullover und Sockboots mit Kitten Heel. Besonders raffiniert wirkt die Kombination mit einem schmalen Bleistiftrock, schwarzem Rollkragenpullover und Overkneestiefeln.

Damit der Midirock vorteilhaft aussieht, gilt es, beim Zusammenstellen des Outfits ein paar Tipps zu beachten. Sind die Röcke ausgestellt, sollte das Oberteil möglichst körperbetont ausfallen. Ideal sind zum Beispiel Blusen, die man in den Rock stecken kann, schmale Pullover oder Crop Tops. Wer trotzdem nicht auf einen weiten Strickpullover verzichten möchte, steckt diesen vorn leicht in den Rock – so wird die Silhouette leicht definiert – oder entscheidet sich für einen enganliegenden Midirock. Dieser sieht nicht nur zu dicken Strickpullovern gut aus, sondern auch zu weiten Blusen.



Bildrechte: Flickr Autumn wardrobe updates www.apairandasparediy.com Geneva Vanderzeil apairandasparediy.com CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten