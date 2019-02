Modetrends für die kalten Tage

Es wird kalt in Deutschland. Für die nächsten zwei Wochen werden die Werte deutlich unter null sinken und das heißt: Warm anziehen. Norwegerpullis, Thermounterwäsche, Teddyfell, Winterjacken sowie Schal, Mütze und Handschuhe gehören da zur Grundausstattung. Wie man sich warm einpacken und trotzdem stylisch aussehen kann, zeigt dieser Artikel.

Warmes für die Herren

Bei gefütterten Winterschuhen fängt es an. Eine Lammfellsohle ist ideal, um vor aufsteigender Kälte zu isolieren. Auch Thermounterwäsche ist eine Überlegung wert, sobald es knackig kalt in Deutschland wird. Mittlerweile gibt es diese auch in einer modischeren Erscheinungsform. Darüber passt bequem noch eine Jeans. Eine Kombination aus Unterhemd, T-Shirt und Wollpulli rundet das ganze Outfit ab. In Räumen kann das schnell zu warm werden. Deswegen kann man die eine oder andere Schicht ruhig weglassen. Dann ist es aber umso wichtiger, eine zuverlässige Winterjacke zu haben. Ob Daunenjacke oder Skijacke, bei bis zu -20 °C macht sich eine gut gefütterte Kleidung sofort bezahlt. Hände, Hals und Kopf wandern in Handschuhe, Schal und Mütze, fertig.

Um diese Basics modischer zu gestalten, kann man sich an einigen aktuellen Trends orientieren. Das ist beispielsweise Color Blocking: Mit den knalligen Farben bringt man Leben in die winterliche Tristesse. Dabei muss man gar nicht unbedingt auf zu viele Farben setzen. Eine Jacke in kräftigen Farben zur blauen Jeans und dunklen Schuhen erzeugt schon mehr Wirkung als ein Outfit, das Ton in Ton gehalten ist. Auch mit den Accessoires Schal und Mütze kann man ein Outfit optisch aufwerten. Ansonsten ist der Mix unterschiedlicher Texturen angesagt, beispielsweise Wolle und Synthetik-Stoffe.

Winterlich warme Mode für Damen

Frauen haben ähnliche Optionen wie Männer, um sich warm zu halten. Thermounterwäsche, Strumpfhosen, Jeans oder Stoffhosen, Stiefel, warme Pullover oder Strickjacken mit passenden Accessoires dazu. Der Lagenlook ist bei kälteren Temperaturen immer eine Option: Farblich aufeinander abgestimmt wirken die einzelnen Lagen eines Outfits stimmig und harmonisch. Stiefel zur Hose und dazu ein Oberteil mit langer Strickjacke und Mantel ist nur eine Kombinationsmöglichkeit von vielen. Color Blocking geht dabei natürlich auch. Ansonsten dominieren aktuell Animalprints wieder die Laufstege der Welt und die Muster werden nach Belieben miteinander gemischt. Wer es weniger extravagant mag, kann sich auch für ein Print-Teil entscheiden und es als Highlight eines Outfits in Szene setzen.

It-Pieces und Must-haves für Frauen sind an kalten Tagen Teddyjacke, flauschig lange Mäntel und Overknee-Stiefel. Damit hält man sich nicht nur warm, sondern liegt modisch voll im Trend. Wer es gerne funktionaler hat, kommt dieses Jahr ebenfalls auf seine Kosten: Ski-Mode wird nämlich alltagstauglich. Die warmen Jacken und Hosen mit den knalligen Farben und Mustern sind angesagt und nicht nur beim Wintersport erlaubt.