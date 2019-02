Alles über „HAPPY DEATHDAY“-Shootingstar Jessica Rothe!

Manchmal reicht ein Überraschungserfolg, um den eigenen Namen weltweit bekannt zu machen. Davon kann auch Jessica Rothe mittlerweile ein Lied singen – denn obwohl sie bereits vor ihrer Rolle als Tree Gelbman im Horrorfilm HAPPY DEATHDAY in einigen Filmen mitspielen durfte, konnte sie sich dank des Überraschungserfolgs des Films einen Namen machen und Fangemeinden aufbauen.

Zum nahenden Kinostart der Fortsetzung HAPPY DEATHDAY 2U am Valentinstag möchten wir euch die Schauspielerin näher vorstellen – und gleichzeitig noch Exemplare des Films verlosen!

Jessica Rothe wurde bereits am Tag ihrer Geburt, den 28. Mai 1987, das schauspielerische Talent in die Wiege gelegt. Immerhin war bereits ihre Großmutter eine erfolgreiche Theaterdarstellerin, für ihre Enkelin somit also das perfekte Vorbild. Kein Wunder also, dass sich Jessica über Sommercamps schauspielerische Fähigkeiten aneignete und schlussendlich dann auch ihren Bachelor of Fine Arts machte. Die perfekten Weichen für eine spätere Schauspielkarriere. Diese sollte auch gar nicht lange auf sich warten lassen.

2013 feierte sie ihr Debüt im Kurzfilm „Promised Land“, es folgten viele weitere, kleine Rollen, in denen sie aber bereits neben Schauspielgrößen wie Brooke Shields oder Michael Shannon auftreten durfte. Doch nicht nur im Kino streckte Jessica ihre schauspielerischen Fühler aus, auch in zahlreichen TV-Serien schaut sie kurz vorbei. Auftritte bei „Gossip Girl“ oder „Chicago P.D.“ fielen zwar denkbar kurz aus, brachten sie aber immer mehr auf die Schauspieler-Landkarte. 2016 rückte näherte sie sich mit einem wichtigen Schritt dem Rampenlicht. Denn obwohl sie auch in „La La Land“ neben Ryan Gosling und Emma Stone eher die zweite Geige spielte, konnte sie ihr schauspielerisches (und auch tänzerisches) Können hier anschaulich unter Beweis stellen und sich Filmemachern weltweit somit prominent vorstellen.

Und das wurde schnell von Erfolg gekrönt: Denn bereits 2017 wurde sie von Regisseur Christopher Landon und Produzentenlegende Jason Blum für die Hauptrolle in HAPPY DEATHDAY auserwählt.

Den Film als „Erfolg“ zu bezeichnen wäre wahrscheinlich eine Untertreibung. Bei einem schlanken Budget von 4.8 Millionen Dollar konnte HAPPY DEATHDAY nämlich weltweit 125.5 Millionen Dollar einspielen, wurde somit also zu einem kommerziellen Hit. Zusätzlich durfte sich auch Jessica Rothe freuen – immerhin lobten Presse sowie Zuschauer ihre Leistung gleichermaßen und krönten sie damit zum definitiven Highlight.

HAPPY DEATHDAY 2U ist somit die logische Konsequenz. Immerhin bietet die Handlung ausreichend Potenzial für eine Fortsetzung. Und Jessica Rothe noch ausreichend schauspielerisches Talent, um auch bei der zweiten Runde vollends zu überzeugen.

Zum Kinostart von „Happy Deathday 2“ verlosen wir zwei fette Fan-Pakete – hier klicken!

Foto(s): © Universal Pictures