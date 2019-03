Tipps für eine Hochzeitsvorbereitung

Es wurde monatelang geschwitzt, geplant und gelacht. Nun ist der Hochzeitstag gekommen. All die Mühe und Recherche wird sich auszahlen. Schließlich soll der Hochzeitstag unvergesslich werden. Doch bis dahin ist es zum Glück noch ein bisschen hin. In der Regel wird man ein halbes oder ein ganzes Jahr Zeit haben, bis der Hochzeitstermin ist. Mit diesen Tipps kann eine erfolgreiche Hochzeitsvorbereitung erfolgen:

Einen guten Zeitplan aufstellen

Das Budget sollte natürlich im Rahmen bleiben. Man sollte sich zu zweit gut überlegen, ob man eine Person für Haare und Make-Up engagiert. Alternativ kann man sich für zwei Personen entscheiden, die parallel arbeiten können. Man kann ruhig seinen Trauzeugen fragen, einen gemeinsamen Zeitplan aufzustellen.

Kleid aushängen lassen

Das Kleid sollte man ohne Plastikhülle in sein Badezimmer hängen. Durch die Feuchtigkeit können nämlich kleine Knittereinen verschwinden. Beim Friseur sucht man sich am besten eine Stelle weiter weg vom Ort des Geschehens. So kann man es ordentlich aushängen und atmen lassen. Derweil kann der Fotograf bereits die ersten schönen Aufnahmen machen.

Ein richtiges Frühstück essen

Vor lauter Aufregung wird man sicherlich einen großen Hunger haben. Der Stresslevel sollte am Maximum sein. Aus diesem Grund sollte man bereits morgens eine Kleinigkeit zu sich nehmen und etwas trinken. So ist man geistlich auch fitter und kann den besonderen Tag auch gelassener angehen.

Plan B zusammenstellen

Das Leben ist nicht perfekt. Keine Hochzeit kann zu 100 Prozent reibungslos verlaufen. Ansonsten kann es ja auch schnell langweilig werden. Man sollte daher auf alle Szenarien vorbereitet sein. Am besten macht man sich in aller Ruhe einen Plan und malt sich aus, wie man vorzugehen hat, wenn es plötzlich regnet, jemand sich verletzt oder krank wird. Es kann immer helfen, einige Medikamente am Tag des Geschehens in der Nähe zu haben. Besonders Kopfschmerztabletten sollten immer in der Nähe sein.

Playlist zusammenstellen

Musik ist natürlich ganz wichtig, um die Gäste bei Laune zu halten. Die Musik darf gerne ein bisschen schwungvoll sein. Die Playlist sollte man sich nicht am Hochzeitstag zusammenstellen, sondern einige Zeit davor. Während der Zusammenstellung braucht man auch viel Zeit und Ruhe.

Eheringe finden

Moderne Eheringe findet man am besten bei einem Goldschmied. Auch hier sollte man sich viel Zeit lassen. Die Eheringe trägt man schließlich sein ganzes Leben.

Foto(s): © 123rf.com