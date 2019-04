„HOODOO“-Weltpremiere – Promis im magischen Party-Rausch!

Im Spiegelpalast am Berliner Bahnhof Zoo feierte HOODOO am Abend seine Weltpremiere. Das Event ist eine Mischung aus Live-Musik, Theater, Installationskunst, Performance und Party. Die Show ist mystisch, avantgardistisch, magisch, kreolisch – eine Reise irgendwo in den Wäldern von Louisiana und in ganz besondere Räume. Von einer Küche übers Büro bis zum Wohnzimmer konnten Partygäste Südstaaten-Voodoo-Flair schnuppern. Promis wie Claus Theo Gärtner, Sarah Alles, Maren Gilzer oder Micaela Schäfer tauchten ein in diese Zauberwelt, tanzten, schauten und plauderten mit uns.

Claus Theo Gärtner verriet wie er HOODOO erlebt: „Zum ersten Mal habe ich nichts gesehen weil es Nebel war. Aber jetzt so langsam kristallisiert sich raus, dass ich hier wohl auf einer Voodoo-Party bin!“

Sarah Alles: „Ich wandere hier so auf den Spuren jetzt bin ich hier gerade in der Küche ich habe gehört ich soll magisch und kreolisch werden. Ich habe schon viel getanzt, die Musik ist echt ein Genuss und ich bin gespannt wie es weitergeht.“

Micaela Schäfer zeigte sich in Flirtlaune und verriet über ihr neues Beuteschema: „Ich stehe nicht mehr auf ältere Männer. Ich habe jetzt mein Beuteschema geändert in den letzten Wochen. Ich stehe jetzt auf Toyboys, also auf junge Männer zwischen 20 und 30. Irgendwie ist es so erfrischend und ich habe gelesen es ist auch ganz normal, dass Frauen die älter sind, auf jüngere Männer stehen.“