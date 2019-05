Diese deutschen Stars fordern “MAKE EUROPE GREAT AGAIN”!

Was Donald Trump kann, können wir doch schon lange, oder?! Unter dem Motto “MAKE EUROPE GREAT AGAIN” (#MEGA) trafen sich Prominente wie Johannes B. Kerner, Dennenesch Zoudé, August Wittgenstein, Nadine Warmuth, Janina Uhse, Artjom Gilz oder Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel im Berliner Luxuskaufhaus The Corner und feierten Europa. Bei der Kick-Off Aktion von „Place To B“ trugen die VIPs stolz trendige Shirts mit dem entsprechenden Aufdruck – natürlich Made in Europe. Die Shirts der #MEGA-Kollektion der Marke Juvia sind limitiert und ein Teil der Einnahmen geht an „Ein Herz für Kinder“.

Im Interview plauderten die Stars über ihre persönlichen Erfahrungen über das Zusammenleben in Europa, warum es wichtig ist zur Europawahl zu gehen.