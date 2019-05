Der perfekte Verlobungsring

Viele Prominente machen es vor und zelebrieren pompös oder auch ganz privat die Verlobung mit ihrem Liebsten. Wenn sich junge Menschen verloben, dann ist das für die meisten Zeitzeugen und auch das Paar selbst das größte Glück auf Erden. Was aber so wichtig für das Paar ist, muss auch explizit geplant werden. Das Kernstück einer Verlobung ist der Verlobungsring und die Wahl zwischen dem Klassiker Verlobungsring Gold oder einem anderen Glanzstück ist eine Entscheidung, die man sich als Paar nicht leicht machen wird. Meist entscheidet man sich dann doch für den Klassiker, weil Gold als wertbeständiger Teil der Edelmetalle genau das als Symbol darstellt, was es ist. Im Durchschnitt wählen aus diesem Grund auch die meisten Menschen einen solchen Verlobungsring und lassen sich umfangreich durch den Fachmann und Goldschmied bei der Auswahl beraten. Beim Juwelier bekommen Sie sehr viele zierliche einfache Verlobungsringe zur Auswahl vorgelegt, die Ihren Bedürfnissen entsprechen werden.

Nutzen Sie die große Auswahl verschiedener Verlobungsringe

Die Auswahl erfolgt aber nicht nur aufgrund von optischen Wertungskriterien, sondern vor allem auf Basis von Komfort beim Tragen, des Gewichtes des Verlobungsringes und natürlich dem persönlichen Budget. Sie müssen bedenken, dass es nicht nur bei einem Verlobungsring bleibt, sondern zwei Ringe gekauft werden müssen. Gold gehört zu einem wertbeständigen Metall, welches seit Jahrtausenden von Menschen aufgrund der Wertbeständigkeit überzeugt. Deshalb eignen sich starke Metalle wie Gold auch so gut für einen Verlobungsring. Ähnliche Metalle wie Platin und hochkarätige Ringe aus Gelb-, Weiß- oder Rotgold haben immer Tradition und bestimmen den Hochzeitsmarkt. Dies hat vor allem immer mehr eine einfache Kaufweise zur Folge. Sie müssen sich aber deshalb nicht zwangsläufig für einfache Verlobungsringe entscheiden.

Welcher Verlobungsring passt?

Mit einfach meinen wir einen niedlichen bzw. zierlichen Verlobungsring, der nicht zwangsläufig teuer sein muss. Der Juwelier in Ihrer Nähe kann Ihnen selbstverständlich unterschiedliche Modelle vorlegen, die auch Ihrem persönlichen Preisbild entsprechen dürfte. Wenn der Ring zum Beispiel mit persönlichen Initialen verziert wird, dann bedeutet das zwar einen kleinen Mehraufwand für den Juwelier oder Goldschmied, es generiert aber auch eine persönliche Note, auf die man in 20 oder 30 Jahren noch stolz sein kann. Dies hat zur Folge, dass der Verlobungsring dann auch die Hand zart verziert. Tatsächlich sind diese Arten von Verlobungsringen immer noch beliebt und daher finden sie auch steigendes Interesse beim Kunden.