Wenn der Schuh drückt – Stars mit Hallux valgus

Hallux valgus zählt zu den häufigsten Fußfehlstellungen der Welt. Allein in Deutschland sind etwa 10 Millionen Menschen betroffen, ein Großteil davon sind Frauen. Beim Hallux valgus, der auch als Ballenzeh bezeichnet wird, verschiebt sich der große Zeh zu den kleineren hin. Dadurch bildet sich eine Wölbung am Innenrand des Fußes, etwas unterhalb des großen Zehs. Eine genetische Veranlagung, aber auch das häufige Tragen von falschem Schuhwerk – zum Beispiel sehr hohe, zu kleine oder spitz zulaufende Schuhe – gelten als Hauptursache des Ballenzehs. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch viele Berühmtheiten aus Mode, Musik und Film an der Fußfehlstellung leiden.

Berühmtheiten, bei denen der Schuh drückt

Das ständige Tragen von High Heels und das jahrelange Laufen auf dem Catwalk verursachten bei Naomi Campbell einen Hallux valgus. Auch die Füße von Victoria Beckham wurden nach all den Jahren auf hohen Absätzen in Mitleidenschaft gezogen. Zu hoch und zu eng wählte Filmstar Angelina Jolie ihr Schuhwerk aus, was ebenfalls seinen Tribut forderte. Im Königshaus ist man nicht minder vor der lästigen Fußfehlstellung gefeit. Durch ihre Vorliebe für High Heels muss auch Herzogin Meghan mit einem Hallux valgus leben. Die Liste betroffener Prominenter kann noch weitergeführt werden: Schauspielerinnen Katie Holmes und Tilda Swinton, Sängerin Jennifer Lopez und viele weitere Stars und Sternchen haben mit dem Ballenzeh zu kämpfen.

Eine gute Nachricht für alle berühmten und nicht-berühmten Betroffenen: Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Herstellern und Shops, die spezielles Schuhwerk anbieten, das modisches Design mit hohem Tragekomfort vereint.

Wie kann man einem Hallux valgus vorbeugen?

Um der weitverbreiteten Fußfehlstellung vorzubeugen, ist Abwechslung beim Schuhwerk gefragt. Frauen, die hohe Absätze lieben, sei ans Herz gelegt, nicht täglich High Heels zu tragen. Auch sollte die Absatzhöhe der Schuhe immer mal wieder variieren. Wichtig ist es, im Alltag möglichst auf flache, bequeme Schuhe zurückzugreifen und hin und wieder barfuß zu laufen. Zudem stärken und entspannen kleine Gymnastik-Übungen, Massagen und Fußbäder die Muskulatur der Füße. Manchmal können leider auch die besten Vorbeugemaßnahmen einen Hallux valgus nicht verhindern. Sind die Beschwerden durch die Fußfehlstellung sehr stark, muss unter Umständen ein operativer Eingriff erfolgen.