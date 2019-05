Kronprinz Haakon und Nico Rosberg eröffnen Greentech Festival – Wie grün lebt der ehemalige Formel 1 Weltmeister?

Blitzlichtgewitter für Prinz Haakon von Norwegen und Nico Rosberg. Strahlend durchschnitt der norwegische Kronprinz gemeinsam mit Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg das Band und eröffnete damit das Greentech Festival am ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin. Norwegen gilt als Vorreiter in Sachen grüner Technologien und ist das diesjähriger Partnerland des Festivals. Interessiert ließ sich der norwegische Kronprinz durch die Ausstellung führen und bestaunte gemeinsam mit Nico Rosberg und Verkehrsminister Andreas Scheuer (mit grünen Strümpfen) die futuristischen Fahrzeuge der Zukunft.

Die Sorge um die schwer erkrankte Ehefrau Mette Marit ließ sich der Kronprinz nicht anmerken. Statt dessen begrüßte Haakon volksnah seine Landsleute, schüttelte viele Hände und ging mit Ausstellern und Machern ins Gespräch.

Nico Rosberg freut sich als Mitbegründer des Greentech Festivals über den Besuch des norwegischen Kronprinzen und sprach mit uns im Interview über den prominenten Norweger, Nachhaltigkeit und wie grün er privat lebt.