Sophia Thomalla, Ralf Moeller und Robert Harting – Star-Auflauf in der Mercedes-Welt!

Star-Auflauf in einem Nobel-Autohaus in Berlin! Zur festlichen Eröffnung des neuen Service-Terminals hatte man viele VIPs in die Mercedes-Welt am Salzufer eingeladen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller genoss den Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten von Sternekoch Tim Raue genauso wie Hollywoodstar Ralf Moeller, Sophia Thomalla oder Robert Harting. Die Zukunft ist bei Mercedes auch längst angekommen, wenn es um Elektromobilität geht: Besonderes Interesse weckten dabei auch die neuen Elektroautos, von denen man in Zukunft noch sehr viel mehr sehen wird.