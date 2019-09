Promis am Steuer – welche Cars fahren die Stars?

Autos und Promis – da haben sich zwei gefunden. Wer fährt was? Von High-Speed-Junkies, Öko-Fahrern und Nostalgikern.

Need for Speed

So mancher Star drückt nicht nur vor der Kamera aufs Gaspedal, sondern auch privat – so wie der Brite Jason Statham. Als „Transporter“ fährt er am liebsten Audi-Limousinen, privat bevorzugt er einen silbergrauen Ferrari F12 Berlinetta. Seit 2015 macht der Action-Held in der italienischen Edelkarosse mit stolzen 740 PS die Straßen unsicher. Ferrari kam das berühmte Testimonial gerade recht. Auf dem offiziellen Instagram-Account rührt der Luxuswagenhersteller mit einem lässigen Schnappschuss von Statham und seiner Berlinetta die Werbetrommel.

Brit Chic

Es ist kein Geheimnis: Viele Stars halten sich für etwas Besonderes, also muss auch ihr Auto etwas Besonderes sein. Nicht umsonst fährt Hollywood liebend gern Rolls-Royce, die Königsklasse der Automobile. Schon mit zarten 22 gönnte sich Justin Bieber einen mattschwarz lackierten Rolls-Royce Ghost mit 560 PS. Auch für Mariah Carrey und ihren Gatten Nick Cannon darf es immer ein wenig mehr sein – so wie der stilvolle Rolls-Royce Phantom. Hoffentlich hat das Paar den knapp 450.000 Euro teuren Autoklassiker auch gut versichert.

Die Öko-Fahrer

Nicht jeder Hollywood-Star braucht solch ein Luxusspielzeug – für Jessica Alba, Leonardo DiCaprio oder Julia Roberts zählt Umweltschutz mehr. Statt mit Bentley, Rolls-Royce & Co. sind sie mit einem Toyota Prius unterwegs, einem Modell mit Hybridantrieb. Der integrierte Benzinmotor springt nur bei höheren Geschwindigkeiten an und vergrößert die Reichweite, ansonsten fährt das Auto emissionsfrei – eine Wohltat für die Umwelt.

Die Nostalgiker

Ein Auto ist wie ein edler Tropfen – je älter, desto besser. So denkt zumindest „Fluch der Karibik“-Star Orlando Bloom. In seiner Garage steht ein schwarzer Porsche 912. David Beckham tut es ihm gleich. Auch er fährt ein Auto, das Jahrzehnte älter ist als er selbst – einen Porsche 911.

Pink Invasion

Pink, Glitzer und Strass – ein derart verziertes Auto kann nur Paris Hilton gehören. Ein Bentley Continental GT war der Hotelerbin nicht extravagant genug. Sie wandte sich umgehend an die West Coast Customs und ließ den Briten in ihrer Lieblingsfarbe Pink lackieren. Auch ihr Hologramm auf den Felgen und rosa Akzente im Innenraum waren für die Millionärstochter ein Muss.