Mit Promis eine Nacht im Kaufhaus – Was würden sie mitnehmen?

Grand Opening Party letzte Woche im KaDeWe! Das berühmteste Luxuskaufhaus Berlins wurde in einigen Bereichen umgestaltet und das wurde gefeiert. Stars wie Alexandra Maria Lara mit Ehemann Sam Riley, Iris Berben, Alexandra Neldel, Bettina Zimmerman, Julia Malik, Benno Fürmann, Ronald Zehrfeld, August Wittgenstein, Johann Lafer (zeigte seinen Dienstausweis von 1982 als er im KaDeWe gearbeitet hatte) oder Tom Wlaschiha zeigten sich im Blitzlichtgewitter.

Im Interview sprachen die VIPs mit uns sehr unterhaltsam: Was würden die Stars machen, wenn sie eine Nacht im Kaufhaus mitnehmen dürften, was sie wollten?

Julia Malik: „Ich würde erstmal eine große Flasche Champagner trinken!“

Alexandra Maria Lara: „Bettwäsche! ich liebe Bettwäsche!“

Bettina Zimmermann: „Mitnehmen? Ich glaube man würde erst mal so ein bisschen Alice im Wunderland spielen. In jedes Cremetöpfchen… Es geht gar nicht ums mitnehmen sondern wirklich mal alles ausprobieren.“

Alexandra Neldel: „In jedem Bett schlafen, alles mal anprobieren und es einfach genießen. Rolltreppe hoch und runter…“

Johann Lafer: „Ich glaube wenn man heute ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann gibt es nicht mehr das ‚Unbedingt-haben-müssen‘. Da überlegt man schon ganz genau, was macht Sinn, was ist etwas, dass man für die Jahre sehr nützlich verwenden kann und es muss mich berühren.“

Und was ist für die VIPs wahrer Luxus?

Alexandra Maria Lara: „Ich finde Luxus hat auch immer was mit Träumen zu tun. Ich erinnere mich noch als ich ein kleines Kind war und mit meinen Eltern manchmal ins KaDeWe gegangen bin, einfach nur zum Staunen oder gerade zur Weihnachtszeit mit den wunderschönen Dekorationen. Luxus bedeutet alles Mögliche. Wahrer Luxus sind natürlich die kleinen Dinge des Lebens auch. Von denen haben wir einige. Unseren kleinen Jungen und unseren kleinen Hund.“

Julia Malik: „Ausschlafen, also in Ruhe Zeit haben, lesen… Das Schönste was es gibt ist ja eigentlich Natur und Kultur. Das ist beides nichts was man sich erkaufen kann.“

Johann Lafer: „Luxus ist für mich Zeit zu haben, mit Freunden zusammen sein, vor allem mit der Familie zusammen sein. Und jetzt ist der richtige Luxus gekommen. Ich kann nach 46 Jahren das erste Mal Heiligabend Weihnachten zu Hause feiern, weil ich bis dato immer gearbeitet habe.“