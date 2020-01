Stylischer Handyschutz – Diese Hüllen liegen aktuell im Trend!

Das Smartphone ist aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken: In Deutschland nutzen rund 95 Prozent der Menschen das mobile Gerät. Da Smartphones sehr anfällig für Sturzschäden sind und schnell unschöne Kratzer oder Risse bekommen können, sind Schutzhüllen für viele Besitzer absolute Pflicht. Dabei spielt nicht nur die Funktionalität eine wichtige Rolle, auch das Design der Handyaccessoires ist von Bedeutung. Welche Schutzhüllen aktuell im Trend liegen und dem Smartphone eine stylische Note verpassen, verraten wir hier.

Must-Have: Florale Muster und elegante Marmor-Optik

Mit einer trendigen Handyhülle lässt sich das Smartphone ansprechend in Szene setzen: Ein absolutes Must-Have in diesem Jahr sind Hüllen mit floralen Mustern, die verspielte und romantische Akzente setzen. Ob zarte Blüten in Pastelltönen, stylische Palmen-Designs oder große Blumenprints in bunten Farben. Florale Motive sind feminin, zeitlos und vermitteln Lebensfreude. Ein weiterer Trend sind Schutzhüllen in edler Marmor-Optik: Die schützenden Accessoires wirken besonders stilvoll, luxuriös und strahlen Eleganz aus. Angesagt sind sowohl die klassischen Farbvarianten Schwarz und Weiß sowie auch moderne Kombinationen aus Gold und Weiß, verschiedenen Blau- oder Rosatönen.

Absolut im Trend: Smartphone-Hüllen zum Umhängen

Ein echter Modetrend auch in dieser Saison sind Smartphone-Hüllen zum Umhängen. Dabei handelt es sich um Schutzhüllen, die mit einer stylischen Handykette versehen sind. Sehr angesagt sind transparente Hüllen mit bunten Lederkordeln, edlen Metallketten sowie breiten Straps. Auch gemusterte Smartphone-Hüllen zum Umhängen mit Schriftzügen und geometrischen Formen gehören zu den Trends. Die Handyaccessoires sind nicht nur super stylisch, sie bringen auch praktische Vorteile mit sich: So hat man die Hände für verschiedene Aktivitäten stets frei und das Smartphone gleichzeitig jederzeit griffbereit zum Fotografieren oder Nachrichten schreiben. Dies ist besonders nützlich auf Konzerten, Festivals, beim Einkaufen oder auch Fahrrad fahren.

Ein Eyecatcher: Bunte Handyhüllen und Glitzer-Designs

Das Jahr 2020 wird auffällig: In dieser Saison werden knallige Farben und starke Kontraste dominieren. Uns erwarten leuchtende Orange- und Rottöne, intensives Gelb, warme Korallnuancen sowie auch kühle Blautöne. Bunte Handyhüllen sind gefragter denn je und machen das Smartphone zu einem echten Eyecatcher. Designs mit farbenfrohen Mustern zieren das Handy jetzt ebenfalls: Hier sind abstrakte Formen, Streifen in Regenbogenfarben und auffällige Farbverläufe besonders begehrt. Nach wie vor erfahren auch Smartphone-Hüllen mit Glitzer große Beliebtheit. Mit funkelnden Steinchen und Glitzerdetails bieten sie einen schönen Effekt und setzen das Handy gekonnt in Szene. Angesagt sind Glitzerelemente in klassischen Farben wie Silber, genauso wie farbige Strasssteine in Rot, Rosa oder Blau.