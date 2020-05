Plus-Size-Trends für die Sommermode 2020

Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, dann kommt die Zeit der Sommermode. In diesem Jahr gibt es einige neue Fashiontrends für große Größen. Aber auch so mancher Klassiker erlebt ein echtes Revival.

Die Zeit der engen Radlerhosen und ärmellosen Shirts ist erst einmal vorbei. Im letzten Sommer waren sie noch im Trend. Dieses Jahr dominieren aber die weiten Schnitte. Tuniken und Kaftane in abwechslungsreichen Stilrichtungen sind sehr angesagt. Wichtig ist, dass sie luftig auf der Haut liegen – hierdurch lassen sich auch kleine Problemzonen optimal kaschieren. Die weiter geschnittenen Oberteile eignen sich zudem für verschiedene Anlässe. Auf einer Grillparty mit Freunden oder einfach nur im Garten zu Hause macht man damit eine gute Figur. Bei den Farben darf ruhig etwas gewagt werden. Denn der Sommer 2020 wird bunt. Knalliges Gelb oder ein leuchtendes Pink sind im Trend. Als Muster sind florale Motive und Batik-Optik besonders beliebt.

Bermuda Shorts sind perfekte Begleiter für alle Lebenslagen. Ob in der Freizeit oder im Büro – sie sind in diesem Sommer total angesagt. Bei den Farben sollte man auf Naturtöne setzen. Beige, Dunkelgrün und Hellblau sind die beliebtesten. In Sachen Länge sollten die Shorts entweder kurz über dem Knie oder kurz darunter abschließen. Bermudas sind durch ihren weiten Schnitt in jeder Situation super bequem. Wer zu einem hochwertigen Modell greift, der kann sie mit einer hellen Bluse zum passenden Business-Outfit für den Sommer kombinieren.

Die Accessoires spielen bei jedem Sommeroutfit eine große Rolle. Sie runden einen Look perfekt ab. Zum Beispiel eine Handtasche aus Wildleder. Hier sagt der Trend, dass man zu einer auffälligen Farbe greifen sollte. Auch Sonnenbrillen sind ein nützliches Accessoire. Im Sommer sind sie unverzichtbar, da sie die Augen vor der erhöhten UV-Strahlung schützen. In diesem Jahr dominieren bei den Brillen eher kleinere Gläserformen. Auch die Retromodelle, die dem Look der 50er-Jahre nachempfunden sind, liegen im Trend. Die Zeit der Oversize-Modelle ist aber erst einmal vorüber.

Die Sandale ist ein echter Evergreen bei den Sommeroutfits. Kein Look ist perfekt ohne sie. In diesem Jahr sind Ledersandalen mit schmalen Schnüren der Hit. Egal ob schwarz, braun oder bunt – wichtig ist, dass man die Füße offen trägt. Leichte Absätze sorgen dafür, dass die Figur optisch gestreckt wird. Falls es etwas sportlicher sein soll, dann kann man auch zu einem Paar Sneakers greifen. Allerdings sollte man hier darauf achten, dass das Modell nicht zu sportlich wirkt. Bunte Farben sind hier gerade nicht Trumpf. Bei Weiß oder Hellgrau liegt man aber niemals falsch und sie lassen sich mit vielen Sommeroutfits kombinieren.