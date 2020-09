In Drogeriemärkten stapeln sich kleine Döschen, schicke Pötte und edle Flakons mit duftenden Beauty-Produkten, für die Verbraucher auch gern einmal tiefer in die Tasche greifen. Backpulver hingegen wirkt zunächst altbacken, da es unscheinbar in kleinen Papiertütchen im Supermarkt steht und nur ein paar Cents kostet. Dafür ist es eine wahre Wunderwaffe, die unzählige Verwendungsmöglichkeiten bietet und in Peelings, Zahnpasta, Badezusätzen und im Haushalt zum Einsatz kommen kann. Die Schauspielerin Emma Stone beispielsweise sagte in einem Interview, dass sie eine Emulsion aus Backpulver und Wasser nutzte, um ihre Akne zu heilen. Wir verraten drei weitere Verwendungsmöglichkeiten, an die Sie vermutlich noch nie gedacht haben.

Vergilbtes Silber zum Strahlen bringen

Egal ob Schmuck, edles Besteck oder alte Münzen: Wohl jeder hat so einiges an Silber im Haus. So schön es auch aussieht, es läuft recht schnell an. Es gibt etliche Methoden, Münzen zu reinigen, und die mit Backpulver ist besonders effektiv und unkompliziert. Dafür rühren Sie aus kaltem Wasser und Backpulver eine Paste an. Diese tragen Sie dann gründlich auf das Silber auf, lassen sie etwa eine halbe Stunde einwirken und spülen sie dann ab. Das Silber wird danach strahlen wie neu.

Backpulvermaske für reine Haut

Der pH-Wert unserer Haut liegt im sauren Bereich. Backpulver hingegen ist basisch, weswegen es die natürliche Schutzschicht der Haut durchdringen kann. Da es die Schutzbarriere etwas aufweicht, können Pflegeprodukte deutlich besser aufgenommen werden. Für eine pflegende und das Hautbild stabilisierende Maske verrühren sie einen Teelöffel Backpulver mit zwei Teelöffeln Kokosöl. Diese Paste massieren Sie mit sanften Bewegungen ein und lassen sie vor dem Ausspülen etwa fünf Minuten lang einwirken. Um die Schutzschicht der Haut wieder zu schließen und den pH-Wert auszugleichen, können Sie eine Behandlung mit einer sanften Säure anschließen. Das kann beispielsweise etwas Apfelessig sein, den Sie in Wasser auflösen. Damit reiben Sie die Haut sanft ab.

Milde Deo-Alternative

Nicht jeder kann wie Verona Pooth das Schwitzen im Sommer einfach abstellen. Die meisten von uns werden im Sommer von unangenehmen Gerüchen geplagt. Diese kann Backpulver neutralisieren – im Haushalt, aber auch auf unserer Haut. Da das in vielen herkömmlichen Deodorants enthaltene Aluminium in der Kritik steht, lohnt es sich auch hier, natürlichere Alternativen zu entdecken. Für das Backpulver-Deo mischen Sie etwas Pulver mit Zitronensaft oder Wasser zu einer cremigen Paste. Für zusätzlichen Duft können Sie ätherische Öle oder Kokosöl hinzufügen. Diese Paste tragen Sie dann unter den Achseln auf und waschen sie nach 15-minütigem Einwirken gründlich wieder ab.