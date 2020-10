Mit Luft- und Raumdesinfektoren gegen Corona – Was steckt dahinter?

Maskenpflicht in Büros, Veranstaltungsverbote und immer neue Hygienekonzepte sollen nur ein Ziel haben: Die Infektionsraten von COVID-19 möglichst gering zu halten und neue Ansteckungen zu vermeiden. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten, wo Menschen wieder mehr Zeit miteinander in geschlossenen Räumen verbringen, sind neue und sichere Methoden gefragt, damit gemeinsames Leben und Arbeiten ohne Infektionsrisiko möglich ist. Nicht nur wegen Corona. Die jahreszeitenbedingte Hochzeit von Grippe, Bronchitis oder anderen Atemwegserkrankungen steht uns erst noch bevor. An die häufige Handdesinfektion haben wir uns bereits gewöhnt. Ständig gute Belüftung von Räumen an Schulen oder Arbeitsplätzen wird dringend empfohlen. Doch bei kaltem oder nassen Wetter kann dies eine Herausforderung werden.

Eine interessante Maßnahme ist die Luft- und Raumdesinfektion mit speziellen Geräten. In Elektrofachmärkten und im Netz findet man verschiedene Angebote von Luftreinigern, Plasmadesinfektoren, Filtersystemen oder Geräten, die mit Ozon oder speziellem Licht Abhilfe versprechen. Von unter hundert bis hin zu fünfstelligen Eurobeträgen kann man in solche Produkte investieren. Im Dschungel von verschiedenen Technologien und Praxis-Tests ist es eher schwierig herauszufinden, welches Gerät die beste Wirkung haben könnte. Eine Weltneuheit verspricht ein Unternehmen aus Bielefeld, dass mit seinem Luft- und Raumdesinfektor Plaze Safe W erstmals sieben Komponenten in einem Gerät vereint. Was das Gerät laut Beschreibung auffährt, hört sich interessant an. Es beinhaltet einen 3-fach Filter, Photokatalyse, UV-C Licht, Ozon Licht, einen Plasma Ionisator, eine RCI Zelle sowie einen Ozon Generator, der Ozon zur Luft- und Oberflächendesinfektion erzeugt. Doch wie zuverlässig und sicher ist das Gerät? Wir haben bei Tobias Szyza, Leiter Medizintechnik bei ResQ-Care, nachgefragt. Er ist Experte auf dem Gebiet.

Im Internet findet man viele Anbieter von Luftdesinfektionsgeräten. Was kann Ihr Gerät besser als die anderen?

Die derzeit angebotenen Luftdesinfektionsgeräte muss man sich sehr genau auf Sicherheit und Effektivität anschauen, oftmals arbeiten diese unterhalb eines möglichen Wirkungslevels. Unser Plaze Safe W hat sieben anerkannte Technologien und hochwertige Komponenten in einem 18kg schweren Gerät verbaut. Jede einzelne Komponente ist erprobt und die Wirkungen sind in zahlreichen Tests nachgewiesen. Erstmals stehen diese Technologien jetzt auf dem deutschen Markt in einem einzigen Gerät zur Verfügung, um sinnvolle und wirksame Hygieneprotokolle zu entwickeln.

Einige Luftreiniger arbeiten mit Ozon. Auch Ihr Gerät. Ist Ozon nicht schädlich für uns Menschen?

Es ist richtig, dass Ozon ab bestimmten Konzentrationen (ca. 0,10 ppm) negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann. Man kann das Gerät so einstellen, dass es beispielsweise nachts, wenn niemand im Raum ist, in den kraftvollen Plasma-Ozon-Modus wechselt. Dabei werden schwer erreichbare Stellen im Raum mit Hilfe von Ozon desinfiziert. Danach zerfällt es sehr schnell zu Sauerstoff. Unser Gerät arbeitet ohnehin mittels eines Sensors auch nur dann, wenn kein Mensch im Raum ist. Übrigens wird seit Jahren Ozon auch in der Medizin und Lebensmittelindustrie zur Sterilisierung eingesetzt.

Wie frei von Viren und sicher sind die Räume tatsächlich mit der Benutzung Ihres Produktes?

Unsere Geräte sind in einer standardisierten Umgebung von anerkannten und unabhängigen Testlaboren geprüft worden. Hier wurde eine 99,9% Effektivität gegen bekannte Viren und Bakterien nachgewiesen. Wir sind also eine sehr sinnvolle Ergänzung neben den Empfehlungen des RKI.

Gibt es unabhängige Tests oder Studien?

Ja, unsere Geräte und deren Komponenten wurden von mehreren internationalen und anerkannten Forschungs- und Testlaboren mit sehr guten Ergebnissen geprüft.

Wo kommt Ihr Gerät her und wie kommt Ihre Firma zu diesem Produkt?

Plaze Safe kommt aus Südkorea, wo unsere Geräte von einem hoch spezialisierten Medizinproduktehersteller gebaut werden. Diese Plasmadesinfektoren sind dort bereits in Krankenhäusern oder Operationssälen verbreitet. Mit dem Hersteller CU Medical Systems arbeiten wir seit fast 15 Jahren im Bereich der Ersten Hilfe und Defibrillatoren zusammen.

Für wen sind Ihre Geräte konkret geeignet? Sprechen Sie nur Büros und Firmen an?

Überall wo Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen, muss man derzeit von einem erhöhten Infektionsrisiko mit COVID-19 sprechen. Für jeden, der hier das Infektionsrisiko senken möchte, ist unser Luft-, Raum- und Oberflächendesinfektor ideal geeignet. Neben Büros oder Konferenzräumen sind unsere Geräte sicher auch für Einzelhändler, Sportstudios, Cafés oder Unterrichtsräume in Bildungseinrichtungen interessant. Wir haben aber auch bereits Bestellungen für Behandlungs- und Warteräume bei Ärzten oder Botschaften.