Bancroft? Deswegen wollen alle Promis dieses Mode-Accessoire

Ach, Michael Kors, was machst du nur mit uns? Es ist doch klar, dass bei dem außergewöhnlich schönen Design deiner neusten Taschen-Kreation einfach keine Frau „Nein“ sagen kann.

Der beliebte Designer begeistert aktuell mit seinem neuen Trendmodell Bancroft. Nicht nur die Normalos sind verrückt nach der neuen Designer-Handtasche, sondern auch die ganz großen Stars und Sternchen in Hollywood.

Die Inspiration für die neue Handtasche fand der Designer Michael Kors übrigens in einem Marktkorb, der ihm in seinem Korsika-Urlaub über den Weg lief. Das Ziel war es, eine Tasche zu kreieren, die alltagstauglich und funktional ist. Das Urteil: Er hat sein Ziel mehr als erreicht!

Doch wie sieht die Tasche aus, wer trägt sie und warum löst sie einen derartigen Hype aus? Der folgende Beitrag klärt auf.

Wer trägt die neue Bancroft Tasche bereits?

Natürlich wurde die neue „It-Bag“ schlechthin auch bereits von der bekannten Influencerin Veronika Heilbrunner entdeckt und mit Stolz über die Straßen getragen. Sie hat sich dabei für das Modell in edlem Schwarz entschieden. Damit ist sie aber längst nicht das einzig bekannte Gesicht, dass sich in die neue Kreation von Michael Kors verliebt hat.

Zwar erkennt man die große Hollywood-Diva auf der Straße erst bei einem genauen Hinsehen, dennoch sticht zumindest ihr sehr plakativer Style sofort ins Auge. Dieser wird nun perfekt durch die Michael Kors Bancroft-Tasche ergänzt – und zwar in der Ausführung in edlem Schlangenleder-Look.

In Deutschland gibt es wohl kaum jemanden, der das „Germany next Topmodel“ Lena Gercke nicht kennt. Auch sie verguckte sich bereits in die aktuell wohl angesagteste neue Tasche überhaupt. Lena Gercke trägt das Design von Michael Kors in einem klassischen Camel-Ton und schafft somit eine perfekte Ergänzung zu ihrem Mantel in senffarben.

Zu den ganz großen in Hollywood zählt zweifelsohne auch Nicole Kidman. Sie trägt die Bancroft-Tasche von Michael Kors ebenfalls in luxuriösem Schwarz. Diejenigen, die sich nun Fragen, wo sie ihr Bancroft-Modell nun so schnell wie möglich herbekommen können, um es den Prominenten gleichzutun, sollten im Eppli Online-Shop vorbeischauen.

Darum ist die Bancroft-Tasche so beliebt

Doch woran liegt es eigentlich, dass die neue Bancroft-Tasche von Michael Kors einen derartigen Hype auslöst? Die überzeugendsten Argumente für den Kauf der coolen It-Bag sind die drei folgenden.

Zum einen ist die Tasche ein wahres Platzwunder. Die Druckknöpfe der Handtasche sind leicht zu öffnen und können an ihren Seiten leicht nach außen geklappt werden. Dadurch vergrößert sich das Volumen der Tasche zusätzlich. Doch nicht nur das Fassungsvermögen, sondern auch der Look der Tasche kann dadurch vielseitig gestaltet werden.

Zum anderen wird die Tasche nicht nur in einer, sondern gleich in vier verschiedenen Größen angeboten. Damit wird sichergestellt, dass für verschiedene Bedürfnisse und jeden Geschmack die passende Größe erhältlich ist. Fashionistas können sich somit zwischen der großen Satchel-Bag, der mittleren Satchel-Bag, dem Weekender und der Tote entscheiden.

Darüber hinaus ist die Tasche nicht nur mit praktischen Henkeln zum Tragen ausgestattet, sondern zusätzlich auch mit einem langen Riemen, um sie umzuhängen. Hergestellt werden die luxuriösen Taschen übrigens in Florenz – einer wahren Modemetropole, die somit perfekt als Geburtsstätte der tollen Handtaschen von Michael Kors geeignet ist.