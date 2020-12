Corona-Weihnachten – So hoch ist das Ansteckungsrisiko an den Feiertagen!

Es ist mal wieder soweit! Weihnachten steht vor der Tür. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Es ist Lockdown. Angst vor COVID-19. Aufgrund anhaltend hoher Infektionszahlen wächst bei vielen Menschen die Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Wer das Weihnachtsfest mit seinen Liebsten feiern möchte, sollte einige Dinge beachten. Jetzt ist es jetzt besonders wichtig, auf unnötige Kontakte zu verzichten. Denn: Eine Formel aus den USA zeigt deutlich, Heiligabend könnte eine Gefahr für unsere Gesundheit sein.

Der amerikanische Aerosol-Experte Professor Jose L. Jimenez hat auf Basis dieser Formel den Covid-19 Aerosol-Übertragungsschätzer entwickelt. Vereinfacht gesagt kann die Gesamtzahl der infektiösen Aerosole im Raum unter Beachtung wichtiger Parameter berechnet werden. Er zeigt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sich in geschlossenen Räumen mit Corona zu infizieren und macht deutlich, warum wir besonders an Weihnachten aufpassen müssen!Geht man davon aus, dass ein Wohnzimmer 35 qm groß ist. Die Raumtemperatur 23 Grad Celsius beträgt. Eine Familie an Heiligabend zu fünft ist und keiner eine Maske trägt. Weihnachtslieder gesungen werden und alle sich fröhlich unterhalten. Weil alles so schön ist, wird das Lüften vergessen. Einer ist infiziert. Rund 8 Stunden dauert das gemeinsame Weihnachtsfest. Die Berechnungen mit dem Covid-19 Aerosol-Übertragungsschätzer ergeben, dass alle weiteren Personen angesteckt werden, sofern sie nicht immun sind. Das klingt natürlich nach einem Worst-Case-Szenario. Ändert man die Parameter: Das Wohnzimmer ist nun 80 qm groß. Die Raumtemperatur beträgt 18 Grad Celsius. Es wird durchgehend gelüftet. Oma bleibt zu Hause und ist dafür digital dabei. Aufs Singen wird verzichtet. Und statt noch lange zusammen unterm Baum zu sitzen, endet Heiligabend nach 4 Stunden. Ist nur eine Person infiziert. Bleibt das Infektionsrisiko hoch! Mindestens zwei Personen werden angesteckt. Bleiben die Parameter gleich und Weihnachten 2020 findet mit Maske statt, verringert sich das Risiko erheblich.

Hier die Erklärung im Video: