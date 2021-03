Treten statt Kicken – Max Kruse startet elektrisch in die Zweiradsaison

Die Elektromobilität ist im Vormarsch, auch auf zwei Rädern! An der East Side Gallery in Berlin läutete der internationale Fußballstar Max Kruse (1. FC Union Berlin, davor bei Fenerbahce Istanbul) die Zweiradsaison 2021 ein. Gemeinsam mit Entertainer Aaron Troschke fuhr der Stürmerstar mit dem eROCKIT vor, einem hochinnovativen Elektromotorrad „Made in Germany“. Der besondere Clou an dem Bike: Das eROCKIT ist ein pedalgesteuertes Elektromotorrad. Es zeichnet sich durch das einzigartige Human Hybrid Antriebskonzept aus. Die Elektronik registriert die vom Fahrer aufgewendete Muskelkraft und multipliziert diese um ein Vielfaches. Innerhalb von Sekunden beschleunigt man mit wenigen Tritten in die Pedale auf 90 km/h.

Max Kruse und Aaron Troschke posierten im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Das umweltfreundliche, rasante Fahrzeug ist ein Hingucker mit prämiertem Design. Die beiden Prominenten sind Investoren bei dem Unternehmen, das in Hennigsdorf (Brandenburg) bei Berlin das eROCKIT produziert.

Max Kruse, der sonst eher für schnelle Autos bekannt ist (besitzt u.a. einen Lamborghini und ein eigenes Racing Team), erklärte: „Mit Motorrädern hatte ich eigentlich nie viel zu tun. Dann habe ich eROCKIT entdeckt. Es ist ganz anders als man denkt. Für mich ist es wie das schnellste Fahrrad der Welt!“

Aaron Troschke, seit vielen Jahren begeisterter Motorradfahrer, findet noch einen ganz anderen Aspekt wichtig. Troschke: „Ganz Deutschland diskutiert über Fahrverbote für zu laute Motorräder und generelle Verbrennerverbote. Mit diesem Bike spielt das alles keine Rolle. Denn es ist elektrisch, leise, sauber und total cool!“