Top 10 Damendüfte für 2021

Nichts ist so betörend wie eine gut duftende Frau. Je nach Duft strahlt die Trägerin Leichtigkeit, Verspieltheit, Sinnlichkeit oder pure Lebenslust aus. Die Top 10 Damendüfte 2021 sind wie geschaffen für die moderne Frau des 21. Jahrhunderts, die selbstbewusst, selbstbestimmt und attraktiv durchs Leben geht.

Duftende Sinnlichkeit mit dem richtigen Parfum

Nichts macht eine Frau aufregender, als wenn sie sich selbst wie eine Göttin fühlt. Alien Parfüm verhilft ihr dazu, denn dieser orientalische Duft, kreiert von hochrangingen Parfümeuren hüllt sich die Dame von Welt in eine Duftnote, die jeden Mann automatisch den Kopf wenden lässt. Ein wahrer Klassiker und dennoch unvergleichlich sinnlich ist der Damenduft Jean Paul Gaultier La Belle. Seinen eleganten Flakon entströmt ein betörend weiblicher Duft, der seine Sinnlichkeit über viele Stunden verbreitet. Perfekt geeignet für selbstbewusste Frauen, die sich ihrer femininen Seite bewusst sind. Mit Hugo Boss Nuit findet die moderne Frau von Heute den idealen Begleiter für aufregende Nächte und besondere Anlässe. Sanfter Pfirsich, symbiotisch verschlungen mit einem Hauch von Veilchen und einer Nuance Sandelholz machen die Komposition von Hugo Boss zu einem Feuerwerk der Sinne.

Verführung über alle Sinne

Yves Saint Laurent hat mit seinem Black Opium ein Parfum für Frauen, was seinesgleichen sucht. Sein würzig-orientalischer Duft macht es für die Wintersaison 2021 zu einem absoluten Must Have. Seine Trägerin ist selbstbewusst, energisch und weiß was sie will. Gleich zwei atemberaubende Düfte stammen aus der Parfümerie von Gucci. Mit Gucci Guilty Intense und Gucci Bloom werden Duftträume war. Guilty Intense beeindruckt mit einem orientalischen Blumenduft und lässt seine Trägerin modern und selbstbewusst erscheinen. Bloom hingegen richtet sich an die verspielte Romantikerin, die mit einem leichten, blumigen Duft gute Stimmung und ein bezauberndes Aroma verbreitet möchte. Leicht und spritzig eignet sich dieser Duft für das tägliche Tragen.

Populärste Damenparfüms dieser Wintersaison sind jedoch nicht nur die Highlights von Gucci. Auch Eternity von Calvin Klein darf keinesfalls unter den Top 10 der besten Düfte fehlen. Es ist ein Parfüm des Alltags, nicht übermäßig aufregend, aber dennoch unverzichtbar. Ein lieblich-romantischer und niemals aufdringlicher Duft verleiht der Trägerin einen Hauch von Eleganz. Seit 1988 ist dieser zeitlose Klassiker ein Bestandteil der modernen Duftwelt und gerät niemals aus der Mode.

Die Rebellin von heute beeindruckt mit einer blumigen Chypre-Note, auftragen durch Nomade von Chloé. Der Modeschöpfer Chloé versorgt die Welt der Frauen regelmäßig mit einer verspielt-romantischen Garderobe und sorgt mit diesem Duft für ein perfektes Duett. Eine ganz neue Interpretation der sinnlichen Weiblichkeit mit Freigeist.

Ein Burberry Parfum darf in keinem zu Hause fehlen. Mit Burberry Brit gelingt der eleganten und zeitgleich modernen Frau von Heute ein süß-fruchtiger Auftritt, der für alle Tage geeignet ist. Besonders gut kommt dieser Duft an kühlen Tagen zur Geltung. Ein ebensolcher Klassiker ist das Lacoste Pour Femme Eau de Parfum. Ein holzig-blumiger Duft für starke Frauen, der sie an warmen Sommertagen begleitet.

Eine Frau, ein Duft, eine Message

Die Frau von Heute ist frei, selbstbewusst, elegant. Sie trägt ihre Regungen offen nach außen, sie steht im Leben. Mit der richtigen Duftwahl unterstreicht die moderne Frau ihren ganz persönlichen Charakter. Auch 2021 ist ein Jahr der traumhaften Düfte, geprägt von Sinnlichkeit, Verführung und Romantik.