Wassertrinken mit Geschmack – „air up“ Trinkflasche im Test

Wassertrinken ist gesund. Das gilt nicht nur für die Hollywood-Stars, die dank dieses einfachen Gesundheitsrezepts angeblich niemals altern. Auch für jeden normalen Menschen sind 2 bis 3 Liter Wasser am Tag gut für den Körper.

Wir konnten es daher kaum glauben, als wir von air up gehört haben. Eine spezielle Trinkflasche, die dafür sorgen soll, dass man mit Spaß und Genuss Wasser trinkt und dabei ein ganz neues Geschmackserlebnis mit null Kalorien hat. Bereits 2019 hatten die bekannten Investoren Frank Thelen und Ralf Dümmel (bekannt aus „Die Höhle der Löwen“) in die dieses Produkt investiert. Von daher konnten wir es kaum erwarten als bei uns in der Redaktion ein air up Starter-Set auf den Tisch kam.

Erster Eindruck

Die hochwertige Trinkflasche ist mit einem speziellen, stabilen Trinkrohr ausgestattet, das permanent in der Flasche verbleibt und mit einem robusten Verschluss ordentlich dicht ist. Das wirklich interessante sind die sogenannten Pods, die man über der Trinköffnung einsetzt und die dafür sorgen, dass das Wasser seinen Geschmack bekommt. Das Einsetzen der Pods und das Befüllen der Flasche funktioniert relativ intuitiv ohne komplexe Anleitung. Wir haben die Sorten Passionsfrucht und Lime/Orange ausgetestet.

Der Test

Nimmt man nun einen ordentlichen Schluck Wasser aus der Flasche, strömt zusammen mit ein wenig Luft dieser „magische Duft“ aus dem Pod. Interessant!

Über die Nase nimmt man dies als Geschmack war. Das Wasser schmeckt zwar nicht süß, dafür aber angenehm nach Fruchtaromen. Ist dies ein Wasser-Parfum? Anfangs ist man recht irritiert. Ungläubig trinkt man immer wieder und freut sich an diesem ungewöhnlichen und überraschenden Trinkvergnügen. Mit vielen verschiedenen Geschmacksvarianten wird es auch nie langweilig. Vor allem für Kinder, an dir oft viel zu wenig trinken, ist die air up Bottle ein guter Grund ab sofort frisches Leitungswasser den ungesunden und übersüßten Softdrinks vorzuziehen. Zudem sollen die Duftpads für Allergiker und Diabetiker unbedenklich sein.

Das Starterpaket von gibt es für rund 35 €. Die Pods gibt es zum Nachkaufen in vielen Geschmacksrichtungen wie Waldfrucht, Kirsche, Heidelbeere, Pfirsich, Holunderblüte, Apfel, Eiscafé, Kola etc. Kosten etwa 8-9€ für ein Dreierpack. Ein Pod reicht laut Hersteller für 5 Liter Wasser. Das ist nicht günstig, aber bei unserem Test hat der Pod auch noch etwas länger seinen Duft verströmt, der dann an Intensität abnimmt

Fazit

Bei Sommerhitze und Sport ist air up ein guter Grund den Körper mit genügend Flüssigkeit zu versorgen. Und für Familien sicher ein lustiges Lifestyle-Gadget, damit genug Flüssigkeit in den Körper kommt, ohne Reue.