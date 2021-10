Wenn aus Liebe mehr wird

Das erste Kennenlernen liegt nun schon eine ganze Weile zurück und beide Partner verspüren den Wunsch, dass aus der Beziehung gern etwas mehr werden darf. Der glückliche Moment, wenn er um ihre Hand anhält, bleibt noch lange in Erinnerung. Da spielt es auch keine Rolle, ob es günstige Verlobungsringe waren oder exklusive Ringe. Das Wichtigste ist der eigentliche Gedanke dahinter. Manchmal hat ein kleiner Ring aus Plastik eine viel größere Bedeutung, als ein edler Ring mit Diamanten.

Die Verlobungsfeier

Was nach dem Antrag folgt, ist eine Verlobungsfeier. Immerhin möchte man diesen wundervollen Moment mit Freunden und Familie teilen. In der Regel findet diese Feierlichkeit ungefähr 14 Tage nach dem Antrag statt. Diese fällt meist etwas kleiner aus und beschränkt sich in der Tat auf die engsten Freunde und Verwandten. Einige feiern es auch ganz simpel allein bei einem guten Essen. Das ist letztendlich jedem selbst überlassen und eine reine Geschmackssache.

Die Planung der Hochzeit

Wer darauf verzichten möchte, kann unmittelbar an die Planung der Hochzeit gehen. Diese bedarf deutlich mehr Vorbereitung, als eine Verlobungsfeier. Bevor man sich eine Lokation sucht, muss geklärt werden, wie viele Gäste eingeladen werden. Einige mögen es groß und pompös. Andere bevorzugen ein Fest im kleinen Rahmen. Neben den eigenen Wünschen ist selbstverständlich das Budget ausschlaggebend, wie kostspielig es werden darf.

Aktuell liegen Hochzeiten unter einem bestimmten Motto hoch im Kurs. Das hat gleich mehrere Vorteile. Es gibt keinen strengen Dresscode. Hier wird auf Kleidung geachtet, die zum Thema passt. Wer beispielsweise das Mittelalter mag, wird nicht in einem Ballkleid erscheinen, sondern in alten Trachten. Selbst kulinarisch gesehen, ist dieses Thema denkbar einfach. Eine große Holztafel und gutes Feuer genügen schon. Oftmals sind diese Menschen bereits in einem entsprechenden Verein vertreten und können auf jede Menge gutes Equipment und Deko zurückgreifen.

Egal ob unter einem bestimmten Motto und ganz klassisch. Fakt ist, dass eine gute Planung wichtig ist, denn es wird immer wieder etwas passieren, womit man nicht gerechnet hat. Da ist es einfacher, wenn ein Plan B noch in der Schublade liegt. Egal ob Krankheit, Wetter oder sonst etwas. Diese Dinge lassen sich nicht planen und können die Pläne schnell durchkreuzen.