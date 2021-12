Grußkarten selbst herstellen

Es gibt unendlich viele Anlässe, die es erforderlich machen, einer Karte zu begegnen und dem Anlass entsprechend, die Karte auszufüllen. Schon jedem ist dabei das Missgeschick passiert, die anlassbezogene Karte nicht im Haus zu haben. Handelt es sich zudem auch noch um einen Sonn- oder Feiertag ist an einen Kartenkauf nicht zu denken. Da liegt es nahe, selbst kreativ zu werden.

Materialien

Grußkarten können aus den verschiedensten Papierarten, wie zum Beispiel Tonpapier, Fotokarton, Aquarellpapier und Pappe hergestellt werden. Form und Farbe des Papiers gibt es ebenfalls in großer Vielfalt. Dadurch ist es möglich, Karten in ganz klein, rund, oval, eckig, sehr groß, als Klappkarte und vieles mehr herzustellen.

Dekoartikel

Neben dem Papier sollte aber auch gleich an das passende Dekomaterial gedacht werden. Abgesehen von dem vielen Material in einer Bastelabteilung im Handel bietet sich zudem die Natur an, die in Hülle und Fülle diverse Überraschungen für Sie bereithält. Getrocknete Blätter mit den unterschiedlichsten Farben, dünne Zweige, kleine Blüten, aber auch Steine, wie Kiesel, und Sand können zum Einsatz kommen und lassen der Phantasie alle Möglichkeiten offen.

Sind das Papier und das Dekomaterial ausgesucht, kann es zur Gestaltung der Karte übergehen. Mit einer tollen Handschrift oder aber auch mit einer Schablone für gelungene Buchstaben, falls die Handschrift nicht zum Einsatz kommen soll, kann der Text auf der Karte kreiert werden. So ist der Computer hier auch sehr hilfreich, weil er unendlich viele Schriftarten in zahlreichen Farben und Größen bieten kann, die mittels eines Druckers auf der Karte abgebildet werden können.

Wem das Basteln nicht so liegt, kann die Karte aber auch direkt am Computer erstellen. Im Internet findet sich eine Vielzahl von Bildern, so dass für jeden Anlass etwas dabei ist. Ist der Beweggrund ein Geburtstag werden gerne die Zahlen oder ein Blumenstrauß in die Karte eingefügt, bei einem Trauerfall ist es ein Kreuz oder bei einer Hochzeit sind es Herz Bilder, um nur einige Beispiele anzuführen.

Gekaufte oder eigene Karte?

Wem das Basteln Spaß macht, wird immer seine eigene einer gekauften Karte vorziehen. Die Individualität verleiht der Grußkarte einen ganz besonderen Charme und macht sie einzigartig. Sie werden die Karte mit Freude verschenken und dem Beschenkten einen schönen Moment bescheren.