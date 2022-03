Deutschlands kuriose Einzigarten

Deutschland ist sicherlich ein Land, das zu den kuriosesten auf der gesamten Welt gehört. Dies ist in keiner Weise negativ gemeint und weist lediglich auf, dass in Deutschland Einzigarten gibt, die in keinem anderen Land zu finden sind. Beispielsweise befinden sich diese Einzigarten in den Versicherungen, die in Deutschland möglich sind. Es gibt zum Beispiel eine Versicherung für die Hochzeit bei Regen oder eine S Pedelec Versicherung, die natürlich für das S Pedelec gilt. Obwohl dies natürlich kurios ist, ist es auch nützlich, da beide Versicherungen sehr viel Sinn machen und in bei Umständen nützlich sind.

Zusätzlich zählt Deutschland als das Land mit den meisten und präzisesten Formularen. Wer in Deutschland aufgewachsen ist, muss sich keine Sorgen um Formalitäten in anderen Ländern machen, weil sie auf keinen Fall so genau wie in Deutschland sein werden. Deutsche benötigen sogar eine Genehmigung, um kleinere Bauarbeiten an ihrem eigenen Haus zu vollrichten, da diese bei der Stadt gemeldet werden müssen.

Die schönen Facetten von Deutschland

Obwohl viele dieser Dinge das Leben grundlos komplizierter machen, besitzen sie auch ihre schönen Seiten. Es ist zum Beispiel kaum möglich, dass in Deutschland Betrug begangen werden kann, welcher nicht geahndet wird. Egal, wie intelligent und gut dieser durchgeführt wurde, es gibt auf jeden Fall ein Gesetz, was dagegen agiert. Somit kommt niemand damit durch und alle Leute werden dafür bestraft.

Außerdem ist es schön zu sehen, dass Deutschland den Ruf in der Welt besitzt, dass alles dort gut funktioniert und strukturiert ist. Dies stimmt natürlich auch nur zum Teil, aber in den Bereichen, in denen es wirklich stimmt, da trifft dies zu 100 % zu. Zum Beispiel gilt Deutschland als Land des Bieres, welches vollkommen zustimmt. Kein anderes Land auf der Erde hat solch eine enge Geschichte mit Bier und ist in fast allen Orten vertreten.

Ähnlich ist dies mit Fußball. Fast jedes Dorf besitzt einen Fußballverein, welcher in irgendeiner Kreisliga mitmischt. Selbst wenn im Dorf nur 30 Leute wohnen, sind mindestens 20 von ihnen im Fußballverein.

In Deutschland lassen sich noch viele weitere kuriose Dinge finden, die das Land zu dem machen, was es ist. Diesen Einzelheiten sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt und sie sollten mehr geschätzt werden, weil die kleinen Dinge das Leben ausmachen.