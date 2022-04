Beauty Trends 2022

Beauty Trends kommen und gehen. Das Jahr 2022 steht für Natürlichkeit und Glamour. Das schließt sich aus? Keineswegs. Warum, dem gehen wir jetzt auf den Grund…

Lippenstift

Die Fashion Week zeigt wie es geht, dieses Jahr dürfen die Lippen wieder etwas voluminöser wirken. Dafür müssen Sie nicht zum Beauty Doc oder seltsame Trends aus dem Internet – bei denen Wasabi, Chili oder Ingwer eine Rolle spielen – nachgehen. Es gibt spezielle Lip Plumper, die für vollere Lippen sorgen. Lip Plumper kommen entweder als eine Art Lipgloss daher oder als Tool, das mit einer Pumpe auf die Lippen aufgetragen wird. Sie enthalten pflegende und feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe wie Hyaluronsäure und Arganöl und durchblutungsfördernde Zusätze wie Cayennepfeffer oder Menthol. Leider hält der Effekt nur wenige Stunden. Er lässt sich aber verstärken, indem Sie vor dem Auftragen des Lip Plumper Ihre Lippen mit einer einfachen Zahnbürste massieren und somit die Durchblutung anregen. Farblich geht der Trend bei Lippenstiften zur Natürlichkeit. Besonders beliebt sind die Farben Nude und Rosa, aber auch ein bisschen Glamour mit Dunkelrot darf nicht fehlen.

Make-up

Auch in Sachen Make-up gilt: Je natürlicher, desto besser. Es reicht, die Augenbrauen etwas zu stylen, indem man sie hochbürstet, die Wimpern zu tuschen und einen Highlighter auf die Wangen zu geben. Alles Sachen, die jede Beauty bewusste Frau eh schon in ihrem geräumigen und modischen Badezimmerschrank hat. Übrigens, ein Trend der Mut macht, im Jahr 2022 darf man endlich zu seinem Alter stehen. Kleine Falten – wie Augenfältchen werden nicht mehr unter dicken Make-up Schichten kaschiert.

Fingernägel

Auch in punkto Fingernägel wird auf Natürlichkeit gesetzt. Runde oder ovale Nägel sind sehr angesagt, spitze dagegen out. Auch auffällige Muster haben dieses Jahr nichts auf unseren Nägeln zu suchen. Wenn überhaupt ein Muster, dann nur als kleines Highlight. Wie bei den Lippenstiften gehen die Farben zu Nude oder Rosa oder glamourösen Dunkelrot. Wer auf Nachhaltigkeit setzt, der verwendet für seine Fingernägel dieses Jahr veganen Nagellack. Der hält zwar nicht so lange wie der „normale“ Nagellack, aber schont dafür das grüne Gewissen.

Kosmetik

Immer mehr Konsumentinnen setzen bei ihren Kosmetikprodukten auf Nachhaltigkeit – angefangen von den Inhaltsstoffen bis hin zu der Verpackung. Besonders beliebt sind Produkte, die Hyaluron, Vitamin C oder Retinol enthalten. Ein Trend, der 2022 wieder aus der Versenkung gekrochen kommt, ist der Selbstbräuner. Fast jeder hat bestimmt schon seine Erfahrungen mit Selbstbräunern gemacht. Und nicht immer positive. Sie stehen ganz sicher nicht alleine da, wenn Sie als Ergebnis einer Selbstbräuner Anwendung plötzlich sehr fleckig dastanden. Sicher, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber wer will schon mit fleckiger Bräune glänzen? Glücklicherweise haben Selbstbräuner Produkte sich im Laufe der Zeit deutlich weiterentwickelt. Dazu gibt es sie in den verschiedensten Varianten. Von Sprays über Tüchern bis hin zu Drops. Um Flecken zu vermeiden, müssen Sie Ihre Haut vor der Anwendung unbedingt peelen. Achten Sie darauf, dass das Peeling ölfrei ist, am besten eignen sich Produkte mit Glykol- oder Salicylsäure. Außerdem empfiehlt es sich, die Haut nach dem Peeling mit einer leichten Body Lotion einzucremen, da sich die Bräune bei einer gut befeuchteten Haut besser verteilt. Ein Profitipp, der auf TikTok die Runde macht – tragen Sie den Selbstbräuner mit einem Gummihandschuh auf, das macht das Ergebnis intensiver.