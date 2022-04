Neuer Sommer – neues Körpergefühl

Der Sommer steht wieder vor der Tür und die meisten haben sich einige Wohlfühlkilos zu viel angefuttert. Sowohl die Weihnachtszeit mit den vielen Keksen und deftigen Hauptgerichten, als auch die Pandemie haben viele Personen träge gemacht. Leider ist es nicht immer so einfach sich die vielen Kilos wieder herunterzuarbeiten wie es war, sich diese anzuessen.

Vielen fehlt es an der Motivation oder an mangelnden Ideen. Leider haben die meisten Menschen immer noch im Kopf, dass gesunde und Kalorienarme Nahrung langweilig schmecken muss und man nicht satt wird. Und auch Sport macht in den Köpfen vieler keinen Spaß. Dass das nicht so sein muss erfährt man im Programm Now! von Juice Plus+.

Abnehm-Programm auf dem Prüfstand.

Leider haben in der Vergangenheit viele Abnehm-Programme ein schlechtes Licht auf die gesamte Angebotsbreite dieser Coachings geworfen. Viele sind maßlos überteuert und bringen kaum Erfolge.

Bei dem Programm von Juice Plus+ in der Zusammenarbeit mit Detlef D! Soost ist das jedoch anders. Das Programm gibt es nämlich kostenlos, wenn man eines der Juice Plus+ Pakete kauft. Das Geld für die Pakete ist keinesfalls rausgeschmissenes Geld. Die Produkte unterstützen den Kunden bei seinem individuellen Abnehm-Prozess.

Das Programm beinhaltet einen gesunden Ernährungsplan der auch die Nahrhaften Shakes von Juice Plus+ integriert. Außerdem werden täglich 10-minütige Workouts von Detlef und seiner Frau bereitgestellt.

Ein weiteres besonderes benefit ist die große Community die Juice Plus+ mit dem Programm zur Verfügung stellt. Auf der Plattform kann man sich mit anderen Teilnehmern des Programms austauschen und so immer motiviert bleiben.

Außerdem gibt es wöchentliche Challenges die zum Dranbleiben erheitern und dabei helfen den eigenen inneren Schweinehund zu überwinden.

Die Shakes von Juice Plus+ sind ein gesunder und leckerer Ersatz für 1-2 Mahlzeiten täglich. Sie sind schnell zubereitet und im Gegensatz zu den meisten festen Mahlzeiten Kalorienarm. Juice Plus+ hat sich bemüht alle wichtigen Nährstoffe in die Rezeptur miteinzubeziehen und haben daher eine einfache ausgewogene Mahlzeit geschaffen die das Abnehmen optimal unterstützt.

Auch die Nahrungsergänzung ist ein wichtiger Teil des Programms. Heutzutage ist es leider schwer geworden alle essentiellen Nährstoffe durch die normale Nahrungsaufnahme zu decken. Durch stressige Jobs ist es nicht immer möglich frisch und gesund zu kochen. Die Nahrungsergänzung hilft hier aus und enthält dazu nur natürliche Zutaten.

Wer ist Detlef D! Soost?

Das Gesundheits-Unternehmen hat sich nicht ohne Grund für die Zusammenarbeit mit D! Soost entschieden. Sport und Bewegung waren schon immer ein großer Teil seines Alltags. Seit 2000 ist er Choreograph und zwischen 2001 und 2012 war er Jurymitglied der Castingshow Popstars. Außerdem war er drei Jahre lang Jurymitglied der Tanz-Show „Dance Star“. Außerdem besitzt er mehrere Tanzschulen. Zeitweise war er Teil der Abnehm-Show „The Biggest Looser“ wo er bereits vielen Teilnehmern zu einem gesünderen und glücklicheren Leben verholfen hat.

Übergewicht in Deutschland

In Deutschland sind etwa zwei drittel aller Männer und etwa die Hälfte aller Frauen übergewichtig. Davon sind 20 Prozent sogar stark übergewichtig.

Übergewicht und vor allem Adipositas haben oft gefährliche Folgen für den ganzen Körper. Übergewichtige schwitzen meist stärker und sind allgemein häufig weniger belastbar und schneller müde. Außerdem leiden viele unter einem höheren Gelenkverschleiß besonders in den Knien. Auch die Lunge hat bei Übergewicht mehr Arbeit, da mehr Sauerstoff in die Zellen transportiert werden muss. Häufig klappt dies nicht, was zu einem chronischen Sauerstoffmangel und Schlafproblemen wie Schlafapnoe führt.

Bei länger andauerndem Übergewicht werden Folgeerkrankungen wahrscheinlicher. Arterienverkalkungen die zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen können, können auftreten. In Folge dessen sind aber auch Erkrankungen wie chronischer Bluthochdruck wahrscheinlicher. Aber auch Diabetes mellitus 2 tritt sehr häufig auf.

Ab wann man als Übergewichtig gilt ist sehr individuell. Meist wird zur Feststellung der BMI herangezogen. Allerdings ist der Body Mass Index nicht sehr präzise, da er nicht zwischen Fett und Muskelgewicht unterscheidet. Als erster Richtwert kann er allerdings helfen.

Beim Abnehmen ist es immer hilfreich eine helfende Hand an der Seite zu haben, die die Expertise hat die es braucht um langfristig gesunde Erfolge zu erzielen. Das Abnehmen sollte weniger als Qual angesehen werden, sondern eher als eine Belohnung. Denn jeder hat es verdient gesund und glücklich zu sein und sich schön zu fühlen. Mit dem Programm Now! wird einem wieder beigebracht Spaß an gesunder Ernährung und Sport zu haben.