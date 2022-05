Games am PC spielen

Aktuelle Games am Gaming PC spielen ist in der heutigen Zeit noch genauso im Trend wie Online Games per APP am Smartphone spielen, wobei aber auch darauf hingewiesen werden muss, dass ein gekauftes PC-Spiel im Wesentlichen günstiger ist dauerhaft zu spielen, also die APPs im Apple Store und Google Play.

Was allerdings bei den Online Games spielen per APPs teurerer ist als mit den Games spielen am PC, gleicht sich leider auch wieder aus! Denn ein Gaming PC ist nicht ohne und kostet entsprechend Geld, je nach Ausstattung fängt es bei 700 € an und bei richtig guter Hardware gibt es natürlich nach oben absolut keine Grenzen! Richtige Prachtstücke an Desktops PC für das Gaming kosten locker so 4.000 € und mehr!

Aktuelle PC Games

Was man denn aktuell so zockt am Gaming PC stellen wir mal just vor! Ganz oben auf den Charts der aktuellen PC-Games ist das PC-Game „The Planet Crafter“! Ein absolutes Highlight und ein Muss für jeden Gamer! „The Planet Crafter“ passt zum zeitgemäßen Thema Klimawandel und könnte irgendwann mal wahr werden! Bei „The Planet Crafter“ muss man unbewohnte Planeten für die Menschheit bewohnbar machen und steht damit auf interessante Herausforderungen.

Ebenfalls ganz oben platziert ist das Game „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“! Bei LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga geht es ab in die ferne Galaxis! Aktion in der Galaxis mit dem bekannten Humor von LEGO ist dabei angesagt! Für Spielspaß ist auf jeden Fall gesorgt und wird garantiert.

Auch unter den TOP TEN der aktuellen Charts für PC Games steht das PC-Spiel: „Turbo Overkill“! „Turbo Overkill“ lässt die Herzen der Oldies kräftig schlagen, denn die Grafik wurde im Retro – Look umgesetzt, aber mit allen moderaten Funktionen und Features welche man aktuell und zeitgemäß als Gamer erwarten kann. „Turbo Overkill“ gibt es allerdings auch für die gängigen Konsolen, damit einer der Gamer zu kurz kommt.

Gaming PC online zusammenstellen

Die größte Auswahl einen Gaming-PC zusammenzustellen hat man am besten online mit einem PC Gaming Konfigurator, hier steht die beste Auswahl an hochwertigen Markenkompetenten zur Verfügung und man weiß genau, was man alles in seinen neuen Gaming-PC enthalten hat. Somit kann man sorgenlos am PC die neusten Games locker spielen und der Spielspaß ist somit auch gegeben.