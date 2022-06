Warum eine Urlaubsreise auf der Yacht zu den schönsten Urlaubserinnerungen zählen wird

Nach gut zwei Jahren Corona-Pandemie freuen sich die Deutschen wieder auf die Urlaubssaison. Während sich die klassischen Urlaubsdestinationen weiterhin in der Beliebtheitsskala halten, entdecken viele Deutsche den Yacht-Urlaub als neues Urlaubsziel. Schon allein die Vorstellung davon, jeden Morgen an einem anderen Ort mit atemberaubendem Blick über das Meer aufzuwachen, ist erbauend. Wenn früh morgens das Boot vor einer schönen Bucht anlegt und Sie den Morgen mit einem Sprung ins kühle Nass begrüßen. Schöner lässt sich Urlauben wohl kaum vorstellen und genau deshalb liegt der Reiz des Yacht-Charters weit oben im Urlaubs-Ranking. Zusätzlich zum einzigartigen Ambiente genießen Sie auf Ihrer Yacht im gebuchten Zeitraum ein Full-Service. Dazu zählt Ihr eigener Küchenchef, eine Crew und auf Wunsch ein Sicherheitsteam.

Vorteile des Yacht-Urlaubs

Noch bevor Sie erwachen bereitet der Küchenchef das Frühstück für Ihre Freunde und die Familie zu. Währenddessen übt sich die Crew in der Navigation zu neuen Ufern. Der Yacht-Charter ist auch deshalb so beliebt, weil die Mobilität maximal ausgereizt werden kann. Gefällt einem ein Ort nicht, dann lichtet man einfach den Anker und düst zur nächsten Bucht. Bevor die Segel wieder gehisst werden bzw. der Motor gestartet wird, suchen die Gäste noch eine erfrischende Abkühlung im Meer. Wassersport gehört schließlich zu den Hauptaktivitäten während eines Urlaubs. Auf dem Weg zum nächsten Paradies lassen sich auch die vielen benachbarten Insellandschaften entdecken. Irgendwann werden Sie sich so an den Yacht-Urlaub gewöhnt haben, dass Sie nicht mehr nach Hause möchten.

Hotel-Urlaub versus Yacht-Genuss auf hoher See

Für den nächsten Urlaub werden Sie selbst eine Yacht kaufen, um damit noch flexibler Urlaub machen zu können. Die Kombination aus Luxus, Komfort und Flexibilität sind zu überzeugend, um darauf im nächsten Urlaub verzichten zu wollen. Im Vergleich zum gewohnten Urlaub im Hotel lässt sich dieser Service durchaus etwas kosten. Im direkten Vergleich ist aber jeglicher Komfort im Hotel nicht erreichbar, denn die Flexibilität im Hotel ist einfach unerreichbar. Oft sind es auch nur die kleinen Dinge, die überzeugend wirken. Daran wird meist nicht gedacht, obwohl sie täglich passieren. Denken Sie nur an den täglichen Kampf um einen passenden Liegestuhl. Es kann zermürbend sein, wenn Sie noch dazu keinen Sonnenschirm erhalten und in der prallen Sonne liegen.