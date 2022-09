Reisetipps für Hollywood und Einreisebestimmungen USA

Die USA stehen seit jeher an der Spitze der weltweiten Unterhaltungsindustrie. Das Epizentrum in dieser Hinsicht ist zweifelsohne Hollywood in Los Angeles, wo die größten Filmstudios der Welt zu finden sind. Viele internationale Stars wohnen in den Hügeln von Hollywood, weshalb Besucher des bekanntesten Stadtteils von LA jederzeit einem Filmstar begegnen können. Für eine unvergessliche USA-Reise sollten diese Tipps für den Aufenthalt in Hollywood und für die Einreise in die USA, beachtet und rechtzeitig das verpflichtende ESTA beantragt werden.

Hollywood – ikonischer Stadtteil der Filmindustrie

Hollywood braucht eigentlich keine Einleitung, denn der Stadtteil steht synonym für Film, Unterhaltung, Stars und Glamour. Es gibt wohl keinen anderen Ort, der so viele erfolgreiche Filme und Serien produziert hat, wie Hollywood. Alleine wegen dieses Kultfaktors ist Hollywood eines der beliebtesten Reiseziele der USA. Hollywood ist ein Stadtteil von Los Angeles an der Westküste der USA, zu dessen bekanntesten Sehenswürdigkeiten die Walk of Fame und das Hollywood Sign gehören.

Der Hollywood Boulevard

Die meisten Reisen nach Hollywood beginnen am Hollywood Boulevard. Dies ist die Hauptstraße des Stadtteils, an dem viele der zentralen Punkte Hollywoods zu finden sind. Man könnte Tage entlang dieser Straße verbringen, mit den weltberühmten Kinos und Theatern, wie dem TCL Chinese Theatre, dem El Capitan Theatre oder dem Dolby Theatre. Letzterer ist der Schauplatz der alljährlichen Oscar-Verleihungen. Auf der Straße befindet sich zudem der Walk of Fame, auf dem zahlreiche Stars verewigt wurden, sowie zahlreiche Museen, wie dem Madame Tussaud’s. Die Straße ist gefüllt mit einer endlosen Zahl an Geschäften und Lokalen, in denen sowohl internationale als auch lokale Marken verkauft werden. Zudem veranstaltet die Filmindustrie hier zahlreiche Events und auch die breite Öffentlichkeit kann sich hier während Halloween und LA Pride köstlich unterhalten.

Hollywood Film Studios

Man kann natürlich nicht nach Hollywood reisen, ohne ein oder mehrere Filmstudios zu besuchen. Die bekanntesten sind wohl die Warner Bros Studios, Universal Studios und die Paramount Studios. Filmliebhaber werden diese Namen sofort erkennen und können eine Tour im Studio ihrer Wahl buchen. Es werden verschiedene Arten von Touren angeboten, in denen Teile der Studios und bekannte Drehorte entdeckt werden können. Man kann bekannte Filmsets besuchen, Rundführungen buchen und in den Universal Studios ist sogar ein Freizeitpark zu finden.

Andere Highlights in Los Angeles, USA

In Hollywood selbst kann man sicherlich einige Wochen verbringen, bevor man alles gesehen und das Hollywood-Lebensgefühl verinnerlicht hat. Andere beliebte Orte in Hollywood selbst, die einen Besuch wert sind, sind das Hollywood Sign, das Griffith Observatorium, der Sunset Plaza und Mullholland Drive. In der näheren Umgebung, in anderen Teilen von LA, sind jedoch auch eine Vielzahl anderer Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Wer mit einem ESTA in die USA reist, darf sich 90 Tage im Land aufhalten, was ausreichend Zeit bietet, weitere Teile LA’s und der Vereinigten Staaten zu besuchen.

Zu den schönsten Orten LA’s gehören das Ende der historischen Route 66 am Santa Monica Pier. Auf dem Pier findet man einen Vergnügungspark, wo auch zahlreiche Veranstaltungen organisiert werden. In Venice Beach in der Umgebung des Piers kann man herrlich flanieren, sonnenbaden oder sich im Wasser vergnügen. Der Rodeo Drive in Beverly ist auch einen Besuch wert. Hier sind zahlreiche Luxusgeschäfte anzutreffen, in denen viele der Hollywoodstars einkaufen.

Einreisevorschriften USA

Die Reise in die USA sollte gut vorbereitet werden. Für die Einreise in die USA ist nämlich ein ESTA oder ein Visum erforderlich. Reisenden aus Deutschland wird empfohlen, das ESTA zu verwenden, denn es ist, verglichen mit dem Visum USA, deutlich einfacher zu beantragen. Das ESTA USA kann ganz einfach online beantragt werden, mithilfe eines Online-Formulars . Das ESTA ist für Aufenthalte von bis zu 90 Tagen in den USA gültig und kann innerhalb von 2 Jahren mehrfach verwendet werden. Reisende sollten beachten, dass auch Kinder ein eigenes ESTA benötigen und einen normalen Reisepass benötigen. Kinderreisepässe können für die Einreise in die USA nicht verwendet werden.

Foto(s): © Unsplash