So holen wir uns die Sonne des Südens zurück

Noch kann man die letzten warmen Sonnenstrahlen auf der Haut genießen und an einem geschützten Platz den Ausklang des Sommers spüren. Was gibt es Schöneres als diesen Moment mit einem edlen Tropfen zu zelebrieren. Ein leichter Weißwein oder ein zarter Rosé zaubern uns zurück an die schönen Stätten Spaniens, Italiens oder Südfrankreichs. Dazu feine selbstgemachte Tapas, französische Käsespezialitäten oder eine Platte Antipasti. Als köstlichen Begleiter kann man einen Gris Blanc von Gérard Bertrand genießen (0,75l um die 10€), einen frischen und fruchtigen Rosé aus der Region Tautavel zwischen den französischen Pyrenäen und dem Mittelmeer. Wer Bio bevorzugt, dem sei der Orange Gold ans Herz gelegt. Er ist eine Hommage an die ersten Orangenweine Georgiens vor 4500 Jahren. Gérard Bertrand möchte ein neues Profil von frischen Orangenweinen schaffen. Bereits der besondere Name ist eine Hommage an die Kraft der Sonne und die herrlichen Sonnenuntergänge Südfrankreichs (die 0,75l Flasche kostet ca. 15€). Die Rotweine heben wir uns auf für die langen Winterabende mit Kaminfeuer und Kuschelkaschmir…

Foto(s): © Foto: soufiane zaidi photographie / Gérard Bertrand