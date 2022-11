Musik-Highlight im Herbst – „Große Meister Populär“ in der Berliner Philharmonie

Viele Menschen haben sich danach gesehnt. In festlichem Rahmen ausgehen, ein Konzert mit großem Orchester erleben, Lieblingsmelodien live genießen und die großen Werke der Klassik hören. Ein ganz besonderes Konzert wird am 6. November 2022 in der Berliner Philharmonie gespielt.

In der Konzertreihe „Große Meister – Populär“ der Konzertdirektion Prof. Victor Hohenfels erwartet die Gäste Beethovens Egmont-Ouvertüre, von Gustav Mahler das Adagietto aus der 5. Symphonie cis-moll und von Richard Strauss das 2. Hornkonzert Es-Dur interpretiert von Ben Goldscheider, dem Gewinner der BBC Young Musician Competition. Die weltberühmten „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky unter der Leitung von Dirigent Radek Baborák krönen das Programm. Wenn die Tage nun wieder kürzer werden und es draußen trüber wird, ist dieses Konzert ein wunderbares Highlight der aktuellen Spielzeit.

Tickets gibt es bereits ab 34 EUR unter https://www.konzertdirektion-hohenfels.de/#konzerte