Düfte für romantische Seelen – entdecken Sie den Ihren

Verspielt, zart und romantisch – so wirken Düfte wie La Vie Est Belle von Lancôme. Doch es gibt so viele weitere Sorten auf dem Markt, dass es schwer fällt, sich zu entscheiden. Sie lieben den sanften Touch von pudrigen Kopfnoten mit einer blumigen Essenz? Dann ist bald die richtige Zeit zum Shoppen für Sie gekommen. Ob Lancôme oder über 150 andere Parfüm- und Kosmetikmarken, während der Black Week bei Notino shoppen Sie zum Schnäppchenpreis! Decken Sie sich ein mit Ihren romantischen Lieblingen für jeden Tag

Romantik nur im Frühjahr? Die Zeit der Blumen kehrt zurück

Wenn es draußen wieder wärmer wird, ist die perfekte Zeit für verspielt-romantische Düfte. Gucci Bloom entführt Sie sinnlich auf eine Blumenwiese und lässt Sie ihre Verspieltheit in Szene setzen. Doch romantische Aromen sind keineswegs nur für die warme Jahreszeit geeignet. Lassen Sie sich treiben und genießen Sie die besonderen Momente mit ihrem Duft.

Chloé Love Story und Co. – was macht romantische Düfte so Besonders?

Kann der Duft am Hals denn wirklich einen Einfluss auf das Date am Abend haben? Durchaus, denn Frühlingsgefühle kommen nicht nur durch warme Temperaturen zustande. Wenn der Abend lauschig wird, die Kerze auf dem Tisch brennt und das sanfte Aroma des Parfüms über den Tisch zieht, pochen die Herzen schneller. Romantische Parfüms zeichnen sich durch ihre dezente Note aus. Sie sind nicht aufdringlich, lassen sich aber auch nicht ignorieren. Sie werden mit einem Hauch von Frühling, gepaart mit Frohsinn und Herzlichkeit assoziiert. Männer nehmen Frauen mit einem romantischen Duft oft besonders stark wahr. Es ist der feminine und schutzwürdige Touch, der zugleich mit raffinierter Verspieltheit vermittelt wird. Romantische Parfüms sind eher mit dem Frühling assoziiert, sie passen aber auch zum Rest des Jahres. Im Winter brauchen Sie allerdings ein paar Sprüher mehr, damit sich die dezenten Aromen unter der dicken Kleidung behaupten können. Wickeln Sie Ihren Liebsten um den Finger und betören Sie ihn nicht offensiv, sondern sanft und verspielt.

Zärtlich und sinnlich, auch als Geschenkidee gut geeignet

Sie möchten Ihre Partnerin mit einem tollen Geschenk überraschen? Ein romantisches Parfüm wie klassisches Chloé Parfum ist immer eine gute Idee. Ihr Vorteil hierbei ist, dass diese Art von Parfüm zu jeder Frau passt. Verspielte Ladys tragen Romantic-Düfte sogar das ganze Jahr über. Aber selbst wenn sie eine selbstbewusste und dominante Dame beschenken, wird sie im Frühjahr sicher auf pudrig-sanfte Noten abfahren! Mit Parfüm zeigen Sie klar, dass Sie sich Gedanken gemacht haben. Handelt es sich bei der Beschenkten um Ihre Liebste, können Sie so auch ganz Dezent Ihren Geschmack mit einfließen lassen. Sie können das betörende Aroma Ihres Halses nicht vergessen? Sie denken noch so oft an den ersten Kuss, als sie mit dem verspielt-romantischen Duft Ihre Sinne vernebelt hat? Schenken Sie Ihr eine Erinnerung, indem Sie ein perfektes Aroma für romantische Stimmung wählen. Da wächst die Lust wieder an, gemeinsam neue Dates zu erleben und vielleicht auch noch einmal an den Ort des ersten Kennenlernens zurückzukehren. Düfte sind ein Sprachrohr der Seele, sie verraten vieles und bezaubern Momente auf ganz besondere Weise.

Foto(s): © Pixabay/kalachairina