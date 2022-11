Digitale Bilderrahmen – Innovation fürs Wohnzimmer!

Bereits beim Unboxing bemerkt man, dass diese digitalen Bilderrahmen etwas ganz Besonderes sind. Tatsächlich gehören die Aura Frames zu den innovativsten ihrer Art am Markt.

Neuestes Highlight ist der Carver. Ein Bilderrahmen, der wie aus Stein gemeißelt daherkommt. Hochwertig, mit zeitlosem Design und einem 10,1 Zoll HD Display, das einen großen Betrachtungswinkel von 89° ermöglicht. Vollautomatisch kann man sich die schönsten Erinnerungen als Diashow präsentieren lassen. Auch die Wiedergabe kurzer Videos ist möglich. Besonders smart ist, dass die Helligkeit automatisch angepasst wird, Bilder passend zurechtgeschnitten werden und sich der Rahmen nachts automatisch ausschaltet.

Aber die wirkliche Innovation (und fast schon Revolution) dieses digitalen Bilderrahmens liegt auf der technischen und sozialen Ebene. Wie bei allen Aura Frames verspricht der Hersteller beim Carver einen kostenlosen und unbegrenzten Cloud-Speicher. Familienmitglieder und Freunde können über die kostenlose App dazu eingeladen werden. So lassen sich Bilder von überall aus zu einem oder mehreren Rahmen hinzufügen. Millionen von Nutzern teilen so schon ihre Bilder mit den Liebsten. Ohne Kosten oder versteckten Abogebühren, was ein Pluspunkt ist. Softwareupdates bringen spannende neue Features wie aktuell einen In-App-Scanner, mit dem gedruckte Fotos und Bilder dem Rahmen hinzugefügt werden können. Schwarz-weiß Fotos plötzlich bunt erstrahlen lassen? Kein Problem mit dem Einfärbetool auf AI-Basis.

Bei so viel Hightech und Möglichkeiten braucht man wohl einige Winterabende um sich mit dem Aura Rahmen vertraut zu machen. Zu kaufen gibt es die guten Stücke ab ca. 160 Euro.