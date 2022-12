Las Vegas Style – Was tragen die Stars im Casino?

Bequem in Jogginghosen auf dem Sofa lümmeln und dabei zocken? Das ist in seriösen Online-Casinos wie BingBong.de möglich. Wenn es dann aber rausgeht unter Menschen, sind andere Outfits gefragt. Las Vegas ist der Traum eines jeden Gamblers und hier sind Größen wie George Clooney und andere Hollywoodstars dann und wann unterwegs.

Aber was tragen sie? Ausnahmsweise passt sich die Garderobe der Stars hier einmal klar an den Dresscode der Häuser an. Je nach Etablissement kann er streng ausfallen. Kleiner Geheimtipp: Schwarz ist bei den Promis ganz hoch im Kurs und kommt immer gut an!

Schlicht und elegant – die Promis setzen auf Ästhetik

Der Besuch im Casino gehört für viele Prominente zum Lifestyle. Ob Tiger Woods oder Madonna, sie alle haben sich schon einmal am Roulette-Tisch sehen lassen. Eine wichtige Rolle spielen die Casinos von Vegas auch in verschiedenen Filmen. Legendär ist Casino Royale und wer wie das Bondgirl selbst einen guten Eindruck hinterlassen möchte, kann sich hier viel abschauen.

Ästhetische und elegante Looks sind bei der Prominenz hoch im Kurs. Tiger Woods setzt oft auf Schwarz, arrangiert aber immer ein rotes Kleidungsstück dazu. Rot ist seine Glücksfarbe, das zeigt sich sogar auf dem Golfplatz. Schaut er zu, ist sein rotes T-Shirt obligat.

Männliche Promis setzen bei ihrer Casino-Garderobe fast immer auf einen klassischen Dreiteiler oder auf einen Zweiteiler mit Krawatte. Zwar ist in den meisten Spielbanken keine Krawattenpflicht vorgeschrieben, gern gesehen wird der Halsbinder aber trotzdem. Zum Promi-Look beim Glücksspiel gehört außerdem fast immer eine pompöse Uhr. Ob es die Rolex mit viel „Bling-Bling“ ist oder eine schlichte Breitling, kaum ein Mann zockt, ohne dass es am Handgelenk verdächtig funkelt.

Abendgarderobe kommt im Casino gut an

Bei den weiblichen Promis sind es Größen wie Jennifer Tilly, die immer wieder in den Spielbanken dieser Welt gesichtet werden. Tilly ist nicht nur für ihre Schauspielkunst bekannt, sondern auch für ihre besondere Eleganz. Ladys wie sie suchen das Casino nicht im (zugelassenen) Hosenanzug auf, sondern setzen auf bewundernswerte Abendgarderobe. Es darf hier auch mal das rote Cocktailkleid sein, alternativ setzt auch das silberne Paillettenkleid einen Fokus.

Dabei fällt auf, dass die Promidamen vor allem auf Stil und Chic setzen. Frivole Looks und anzügliche Outfits werden dabei nicht gesichtet. Sehr beliebt sind knöchellange Kleider mit einem raffinierten Schlitz an der Seite. Sie regen die Fantasie an, wirken aber nicht obszön, sondern sehr elegant. Auch beliebt sind Cocktailkleider, bei denen der Ausschnitt nur dezent angedeutet wird.

Aber auch die Damen der Prominenz lassen sich den Schmuck am Abend in der Spielbank natürlich nicht nehmen. Funkelnde Colliers am Hals, Brillanten an den Fingern und elegante Armbänder gehören dazu. Kleines Highlight ist die gern gesehene Clutch, die genug Stauraum für Smartphone und Kreditkarte bietet. Mehr braucht es für die Ladys von Welt an einem Casino-Abend nicht.

Fazit: Der Stil ist den Vorgaben des Hauses angepasst

Stilettos oder High-Heels? Solche Fragen lassen sich am besten mit einem Blick auf die Vorgaben des Hauses beantworten. Klar ist, dass wohl kein Promi jemals unpassend gekleidet die Spielbank aufsuchen würde. Der Dresscode wird eingehalten, der ein oder andere setzt aber auf den auffälligen Look.

Dominiert wird der prominente Casino-Look aber tatsächlich von schlichter Eleganz. Nicht jeder Zocker möchte sofort auffallen und von Fans belagert werden. Wenn Größen wie Tiger Woods am Tisch Platz nehmen, sind sie keine Promis mehr, sondern ganz normale Glücksspieler mit der Sehnsucht nach Ruhe.

Um den Look der Stars und Sternchen nachzuempfinden, reicht ein Blick auf den Dresscode. Ladys sind mit einem Abendkleid optimal gestylt, Herren profitieren von einem Anzug. Und wenn es wirklich prominent werden soll, darf der Schmuck nicht in Vergessenheit geraten.

Foto(s): © David Vives / Unsplash