Zockende Promis – Wer wagt gerne mal ein Spielchen?

Glücksspiel ist ein beliebtes Hobby vieler Menschen. Anbieter wie JackpotPiraten.de machen diskretes Zocken von Zuhause aus möglich. Doch der Reiz einer Spielbank darf dabei nicht in Vergessenheit geraten. „Sehen und gesehen werden“ spielt in den etablieren Häusern eine große Rolle. Und so wundert es nicht, dass sich immer wieder auch Prominente unters zockende Volk mischen. Sie sprechen nicht öffentlich darüber, doch wer im kleinen Rahmen dann und wann ein Spielchen wagt, ist nicht automatisch gleich ein süchtiger Zocker. Schauen wir uns an, welche Prominenten sich auch in Las Vegas wohlfühlen.

Tiger Woods – der Golfer liebt Blackjack

Der Golfstar Tiger Woods hat seine Millionen auf dem Golfplatz gemacht. Einen Teil davon scheint er gerne im Casino auszugeben. Sein Stammhaus ist das Mansion Casino in Vegas. Dort ist er an den Blackjack-Tischen zu finden, denn Woods liebt es, auf die Jagd nach der 21 zu gehen. Gerüchten zufolge soll er mit einem Einsatz von bis zu 25.000 US-Dollar pro Runde spielen. Ob da was dran ist? Das wissen wir wohl erst, wenn wir einmal neben ihm Platz genommen haben.

Tobey Maguire – Spiderman und sein Gang ins Casino

Spiderman zockt? Es ist kein Geheimnis mehr, dass Tobey Maguire gerne am Pokertisch Platz nimmt, doch in der Vergangenheit brachte ihm das einigen Ärger ein. Immer mehr Klatschpressen berichteten über ihn, munkelten von einer Spielsucht und am Ende stand da tatsächlich eine Klage. Nicht gegen Tobey selbst, sondern gegen einen Betrüger, der Maguire gestohlenes Geld andrehen wollte.

Keine gute Presse für Spiderman, der eigentlich nur ein paar ruhige Runden Poker zocken wollte. Heute ist es ruhiger um seine Casino-Aktivitäten geworden. Niemand weiß, ob Spidey noch heute aktiv zockt.

Ben Affleck – wenn Glücksspiel zur Sucht wird

Ben Affleck gehört zu den erfahrenen Glücksspielern und er wurde bereits aus der Spielbank verbannt. Grund hierfür war sein Talent am Pokertisch, denn Ben zockte und gewann. Auch beim Blackjack war er regelmäßig erfolgreich. Die Presse stürzte sich dennoch auf Affleck, insbesondere nachdem die Ehe zwischen ihm und Jennifer Garner scheiterte.

Bis heute soll eine kombinierte Alkohol- und Glücksspielsucht daran schuld sein. Affleck selbst gibt wenig über sein Privatleben preis, hat sich bislang zu den Vorwürfen nur selten geäußert. Klar scheint zu sein, dass er Probleme gerne mit einem Abtauchen in Vegas kompensiert hat. Dabei gehörte er aber nicht unbedingt zu den Verlierern, denn sein Glück am Tisch brachte ihm gute Gewinne ein.

50 Cent – der Rapper wagt gerne ein Spielchen

Der Rapper 50 Cent hatte vor allem mit seiner legendären Super Bowl-Wette auf seine Freude am Glücksspiel aufmerksam gemacht. Er konnte eine halbe Million Dollar einstreichen und gab bekannt, dass er das Geld seiner Oma widmen würde. Weniger häufig wird der begnadete Musiker in den Vegas-Casinos gesichtet.

Es gab zwar immer mal wieder Gerüchte, dass „Fifty“ auch dem Pokerspiel nicht abgeneigt sei, gesehen wurde er aber dabei noch nicht. Vielleicht zockt er auch dann und wann einfach entspannt auf dem Smartphone. Seine Oma würde es sicherlich freuen, wenn noch ein weiterer Gewinn auf ihrem Konto landet.

Fazit: Casino-Präsenz der Prominenz ist nicht nur in Vegas gegeben

Echten Stars wie Bruce Willis und Matt Damon begegnet man am ehesten im Casino in Las Vegas. Je pompöser und exklusiver das Haus, desto besser die Chancen. Aber auch in deutschen Casinos kann es glückliche Begegnungen geben. So sind zum Beispiel Robert und Carmen Geissen in Deutschland bekannt dafür, dass sie gelegentlich ein Spielchen wagen.

Gemunkelt wurde auch, dass Sängerin Stefanie Heinzmann ein Händchen fürs Pokerspiel hat. Immerhin wurde sie von Stefan Raab entdeckt und der hat bei seinen Pokerstars-Turnieren immer wieder für ein nervenaufreibendes Spiel gesorgt.

Foto(s): © Keenan Constance / Unsplash