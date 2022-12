Einzigartig – Kult-Geschenke aus Feuerwehrschlauch

Hier kommt Feuerwear! Die Idee, aus alten Feuerwehrschläuchen praktische Taschen, Accessoires und Fashion Items zu kreieren, entstand bereits 2005. Seitdem hat sich Feuerwear zu einem Kult-Label entwickelt.

Individuell, nachhaltig und funktional

Rucksäcke, Taschen, Portemonnaies und Accessoires aus original Feuerwehrschlauch mit echten Einsatzspuren. Jedes Teil ist ein einzigartiges Unikat und nachhaltig. Upcycling made in Europe. Damit wird nicht nur Modegeschmack, sondern auch Zeitgeist getroffen. CO 2 -Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, werden über „atmosfair“ ausgeglichen, das Unternehmen bezieht Ökostrom von Greenpeace Energy und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Designed und entwickelt werden die Stücke vor Ort in Köln, wo sie auch während Langzeit-Tests und unter realen Bedingungen auf Herz und Nieren geprüft werden. Funktionalität und hochwertige Verarbeitung sind absolut gegeben. Die Robustheit der Feuerwehrschläuche macht die Produkte besonders langlebig. Satte drei Jahre Garantie gibt’s vom Hersteller on top.

Was sind die Highlights?

Zu den Klassikern zählen zum Beispiel der Rolltop-Rucksack Eddie, die Umhängetasche Walter, der Messenger-Bag Gordon und das Portemonnaie Fred. Dazu Sport-, Laptop- und Handtaschen, Hip Bags, Kulturtaschen, Gürtel und seit neustem auch Home-Accessoires … Diese Produktpalette überrascht! Besonders genial für alle Radler: Die Fahrrad-Tasche Sam. Mit dem Klickfix-Befestigungssystem ist Sam sicher am Gepäckträger befestigt und verwandelt sich dank des smarten Tragegurtes im Handumdrehen in eine Schultertasche. Ultrapraktisch und ein echter Hingucker. Die Liebe und Leidenschaft zum Material und zum fertigen Produkt spürt man in allen Facetten.

Einzigartige langlebige Geschenke – und der Preis?

Die Taschen liegen in einer Preisspanne zwischen 89 und ca. 200 Euro, was für solch besondere Objekte seinen Preis absolut Wert ist! Extrem interessant sind die Produkt-Sets, die Feuerwear derzeit zusammengestellt hat und mit denen man gegenüber dem Einzelkauf sparen kann. Für Reiselustige gibt’s beispielsweise das „Weekend-Set“ mit Sporttasche Harris und Kulturbeutel Henry, das „Einsatz-Set“ kombiniert die Meldertasche Roger mit Gürtel Bill. Für Modefans ist das „Fashion-Set“, bestehend aus Handtasche Phil und Portemonnaie Alan der Hit. Abenteurer kommen mit dem „Action-Set“, dem Rolltop-Rucksack Eddie und Portemonnaie Fred, auf ihre Kosten. Wer innovative, individuelle und nachhaltige Geschenkideen sucht, wird sie bei Feuerwear entdecken. Erhältich im ausgewählten Fachhandel oder online unter www.feuerwear.de.