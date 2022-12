Es wird haarig – Die neuesten Frisurentrends für das Jahr 2023

Der Abschiedsschmerz des Vorjahres ist noch nicht verklungen, da klopfen auch schon die Trends der Saison an die Tür. Auch 2023 wird es wieder glamourös, vor allem auf dem Kopf. Mit Echthaar-Extensions von Global Extend sind modebewusste Frauen für jeden Fall gerüstet. Langes und gepflegtes Haar wird auch 2023 wieder zum echten Eyecatcher. Wer Lust hat, ein wenig zu experimentieren, muss darauf aber nicht verzichten. Es wird sexy, abenteuerlich, aufregend und ganz besonders spannend!

Der Look für jede Lady – Wet Waves passen immer

Wir verabschieden uns von den geliebten Trends aus 2022 und blicken einem neuen Zeitalter entgegen. Der absolute Kult-Schlager 2023 wird definitiv der Wet Waves Look. Sinnliche Beachlocken kennen wir schon aus den letzten Jahren. Mit dem passenden Gel werden sie nun aber zum Wet-Look gestylt. Die gute Nachricht ist, dass dieser Haartrend zu jeder Gesichtsform passt. Ob rundlich, oval oder schmal – die sanften Löckchen umschmeicheln das Gesicht und setzen es immer richtig in Szene.

Friseurbesuch? Fehlanzeige, den Look kann sich jede Frau Zuhause selbst machen. Sind die Haare dafür zu kurz, eignen sich hochwertige Extensions perfekt für eine Verlängerung. Dann geht es ganz einfach: Das Haargel wird auf dem Haaransatz verteilt und anschließend in die Längen geknetet. Sind die Haare schon vorher lockig, ist der Look damit perfekt. Bei sehr glattem Haar eignet sich ein Wellenstab oder einfache Lockenwickler, um große Wellen zu erzeugen.

Das Ende eines großen Streits – jetzt boomt der Mittelscheitel

Wenn es um Fashion, Style und Beauty geht, gibt es jede Menge Diskussionspotenzial. Ein ewiger Streit ist zwischen den Millennials und der modernen Generation Z entbrannt, wenn es um die Frage Seitenscheitel oder Mittelscheitel geht. Doch dieser Diskussion wird jetzt ein Riegel vorgeschoben, 2023 setzen wir klar auf den Mittelscheitel. Glatte Haare mit strengem Scheitel sind das Frisurenhighlight Nummer eins!

Und der Seitenscheitel? Der darf zumindest 2023 endlich mal die Koffer packen. Er hat lang genug für Streit gesorgt. Aber wir kennen die Mode – er wird zurückkehren und bis dahin tragen wir den heiß geliebten Mittelscheitel. Er sieht übrigens auch bei lockigen und krausen Haaren richtig gut aus. Zwar ist der Kontrast hier nicht ganz so stark, dem Gesamtbild schadet das aber nicht.

Der Blunt-Bob kommt, der Pixie-Cut bleibt

Manche Trends sind schon ein Jahr später wieder vergessen, andere bleiben über den Jahreswechsel hinaus erhalten. Der Pixie-Cut ist definitiv ein Dauerbrenner, er denkt gar nicht daran, sich 2023 zurückzuziehen. Seinen Namen hat er von seiner Herkunft, er ist eine Kombination aus Pixie-Cut und Bob. Wir erinnern uns? Der Pixie Schnitt hat in den 90ern schon für jede Menge Zündstoff gesorgt. Die einen liebten ihn, die anderen fanden ihn absolut scheußlich. Mode- und selbstbewusste Ladies wie Mia Farrow hatten kein Problem damit, die Schere anzusetzen und das Haar kurz zu tragen. Der Pixie-Cut ist nun also eine lange Kurzhaarfrisur und bleibt ein absoluter Trend. Durch seine Wandelbarkeit lässt er sich elegant, aber auch lustig-wuschelig stylen.

Der Blunt Bob hingegen setzt auf Eleganz. Es handelt sich um einen gerade und stumpf geschnittenen Bob, der durch seine gleichen Längen dominiert. Während der klassische Bob mit Stufen brilliert, wird hier ganz darauf verzichtet. Kinnlang geschnitten, ist er im Jahr 2023 absolut im Trend. Die gute Nachricht für alle Frauen mit dünnem Haar: Diese Schnittform verleiht dem Haar optisch mehr Volumen. Der perfekte Schnitt ist es außerdem für rundliche Gesichter, da die gerade Form zu einem schmaleren Erscheinungsbild führt.

Goodbye Curtain Bangs – die Wispy Bangs sind da

Manchmal fällt der Abschied schwer und die Kultfrisur Curtain Bangs müssen sich nun leider verabschieden. Kein Grund zur Traurigkeit, die Nachfolger stehen schon in den Startlöchern. 2023 steht ganz im Zeichen der Wispy Bangs. Dahinter verstecken sich ausgedünnte und zarte Ponysträhnchen, die verspielt ins Gesicht fallen. Zum Stylen braucht es lediglich Haarspray und eine Warmluftbürste, schon wirken die Strähnchen lässig und zugleich voluminös.

Wie wir es schon von Curtain Bangs kennen, passen Wispy Bangs zu jedem Gesichtstyp. Sie können seitlich das Gesicht umrahmen oder frech-verspielt über die Augenbrauen fallen. Voluminösere Gesichter profitieren vom seitlichen Look, ein schmales Antlitz lässt sich mit dem geraden Pony etwas üppiger gestalten.

Wir tragen wieder Dutt – und sparen uns damit die Haarwäsche

Eigentlich sind die Haare schon längst überfällig, die Zeit wird aber knapp? Solche Tage überbrücken wir 2023 mit Spiky Buns. Duttfrisuren sind nicht nur ungemein praktisch, sie sehen auch gut aus. 2023 wird es ein wenig stachelig um den Kopf herum, Spiky Buns sind mehr als nur ein einfacher Dutt.

Im ersten Schritt wird ein strenger Pferdeschwanz am Hinterkopf gebunden. Das Deckhaar kann dabei mit etwas Gel oder Leave-in-Creme geglättet werden. Nun wird der Zopf einfach um sich selbst gedreht und zum Dutt gebunden.

Besonderheit beim Dutt-Trend 2023: Die Haarspitzen werden nicht eingezwirbelt, sondern aus dem Dutt gezupft. So stehen sie stachelig um den Knoten und werden zum Eyecatcher. Mit Haarlack kann die Frisur fixiert werden.

Kleiner Tipp: Wenn die Haare auf dem Oberkopf zu störrisch wirken, kann eine Babyhaarbürste Abhilfe schaffen. Sie fixiert die kleinen Härchen und sorgt dafür, dass das Gesamtbild stimmt.

Farblich gibt es Highlights – von Weißblond bis Kupferrot

Wenn es um das Thema Farbe geht, wird 2023 zum Jahr der Jahre! Während wir 2022 auf dezente Brauntöne gesetzt haben, wird es jetzt deutlich farbenfroher! Vor allem Platinblond ist für hellhäutige Menschen der Trend Nummer 1. Weißblond werden wir auf dem Laufsteg ebenso häufig zu sehen bekommen wie neckisches Kupferrot.

Wer es dezenter mag, ist aber auch mit Karamelltönen gut bedient. Eine gute Nachricht gibt es auch für alle Fans von Wednesday Adams! Schimmerndes Schwarz wird 2023 ebenfalls zum treuen Begleiter. Wir dürfen also Farbe zeigen, nur Pastellfarben bleiben immer noch im Schrank – sie sind out.

2023 für sorgt für Experimentierfreude

Für 2023 gibt es einige spannende Frisurenhighlights und damit wieder jede Menge Experimentierfreude. Ob lockere Wellen oder strenger Dutt – viel Abwechslung ist auf jeden Fall geboten. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Trends für jeden Haartyp geeignet sind. Vor allem dünnes Haar wird von der Rückkehr des Blunt Bobs profitieren. An die Scheren, fertig, los – das neue Jahr kann kommen.