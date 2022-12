Wie die Schönen und Reichen – So luxuriös wohnt man in Los Angeles

Die Metropole Los Angeles befindet sich an der Pazifikküste und ist über die Grenzen Südkaliforniens hinaus weltberühmt. Glanz und Glamour locken viele Stars und Sternchen an. Auch für Touristen lohnt sich ein Besuch dieser besonderen Stadt mit ihren vielfältigen Sehenswürdigkeiten, wobei die Zeit in den luxuriösen Hotels auch gut mit einer Runde Glücksspiel verbracht werden kann.

Wer nicht in das hoteleigene Casino gehen möchte, der hat im Internet genug Alternativen. Dazu bedarf es lediglich einer Internetverbindung, die aber überall gegeben ist und dann muss man nur noch ein Casino finden und der Spielspaß kann beginnen. Aber nicht nur beim Thema Unterhaltung und wunderschönen Stränden ist Los Angeles ein beliebtes Ziel für Touristen. Besonders das Ambiente der exklusiven Stadtviertel spricht Bände. Hier findet man Luxusapartments, Luxusimmobilien und prächtige Anwesen. Preislich existieren faktisch keine Grenzen nach oben. Besonders Hollywood, Bel Air und Brentwood sind berühmt für Millionen-Villen gigantischen Ausmaßes. Für satte 250 Millionen Dollar, steht das wohl teuerste Privathaus innerhalb der USA zum Verkauf. Selbst Fahrzeuge und eigene Bedienstete sind im Kaufpreis enthalten.

Auf diese Annehmlichkeiten wollen Stars nicht verzichten!

Zum Lifestyle der Promis in Los Angeles gehört natürlich ein „bescheidenes“ trautes Heim. Je nach Budget wandern hier nicht selten Millionenbeträge über den Ladentisch der Immobilienmakler, welche sich übrigens eine goldene Nase verdienen. Wie leben die Schönen und Reichen in der Metropole mit dem gewissen Hollywood-Flair? Natürlich gehört das eigene Heimkino fast schon zur Pflichtausstattung. Zumindest ist es bekannt, dass Stars und Promis gerne „ausschweifend“ leben. Im eigenen Privatkino der Reichen und Schönen lässt sich die nächste Promi-Party perfekt abrunden.

Natürlich gehört auch ein eigener Wellnessbereich zum Equipment anspruchsvoller Stars mit einem prall gefüllten Bankkonto. Selbstverständlich mit eigenen Bediensteten und Masseuren. Schließlich soll die eigene Schönheit gepflegt werden. Dazu gehört auch der Privattrainer und Ernährungscoach. Dafür sorgt in der Regel auch ein Tennisplatz auf dem mehrere Hektar großem Grundstück.

Sogar Heidi Klum hat Deutschland für Los Angeles den Rücken gekehrt!

Immer ein sonniges Plätzchen hat Heidi Klum im legendären Stadtteil Bel Air in LA gefunden. Auf Instagram gewährt das TOP-Modell nun Einblicke in das beneidenswerte Anwesen. Bereits 2014 hat der Promi, die etwa 1000 Quadratmeter große Luxusvilla für rund 8 Millionen Euro gekauft. Inzwischen ist es so weit. Statt typisch deutschem eher grauen Wetter genießt der Star jetzt die Sonnenseiten des Lebens.

Immerhin acht Badezimmer, sechs Schlafzimmer und ein Tanzstudio, sorgen für eine erhebliche Wohlfühlatmosphäre. Dabei gehören natürlich standesgemäß auch eine Küche im Landhaus-Stil und ein Fitnessstudio zum Equipment. Selbstverständlich darf auch ein Pool nicht fehlen. Für makellose Schönheit sorgt der hauseigene Spa-Bereich und Ehemann Tom hat sich ebenfalls prächtig eingelebt. So leben die Promis im berühmten Los Angeles!

Diese Höhepunkte sollten Touristen in Los Angeles nicht verpassen!

Auf einer Reise nach L.A. können sich Touristen kaum vorstellen, wie riesig die Metropole einschließlich aller Bezirke überhaupt ist. Ein Urlaub von zwei Wochen reicht kaum aus, um wirklich alle Höhepunkte zu begutachten. Allerdings hinkt das Image vom „Hollywood“ etwas hinterher. Dieses vermittelte Bild ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Prinzipiell befinden sich die Luxusvillen der Reichen und Schönen eher im Norden der Region.

In keinem Fall sollten Besucher das Stadtzentrum verpassen. Obwohl es nicht wirklich einen „Downtown“ gibt, finden Touristen im Viertel interessante Sehenswürdigkeiten wie City Hall, Angels Flight und natürlich die Union Station. Aber auch im Süden lohnt der Blick zum Long Beach. Nicht unbedingt sehr beschaulich, aber mit einem Höhepunkt bestückt: das Schiff „Queen Mary“!

Ebenfalls sehr empfehlenswert ist der Besuch vom California Science Center. Nur hier finden Touristen noch ein echtes Space Shuttle zum Bestaunen. Das Center befindet sich übrigens fast im Zentrum innerhalb des Exposition Park Geländes. Eine Art wissenschaftliche Oase für alle Interessierten Besucher. Aber auch ein Abstecher nach Santa Monica lohnt sich. Zwar gehört dieser „Stadtteil“ nicht unbedingt zu Los Angeles, befindet sich aber direkt an nahtloser Grenze. Hier locken schier unendliche Strände. Besonders der aus Film und Fernsehen bekannte Santa Monica Pier. Zudem finden nicht nur Touristen jede Menge schöne Einkaufspassagen, welche zum Shoppen einladen.

Selbstverständlich macht auch ein Besuch von Disneyland Sinn. Weil Disneyland weit mehr ist als ein reiner Vergnügungspark. Im riesigen Gelände finden Familien tolle Unterhaltung in der Entertainment-Metropole schlechthin!

Hier wohnen die Superreichen in der Metropole LA!

Los Angeles ist besonders durch den großen Zulauf an Stars und Sternchen bekannt. Hierbei hebt sich ein Stadtteil besonders hervor: Bel Air. Bekannt aus der Sitcom „Der Prinz von Bel Air“ aus den vergangenen 90er-Jahren. Mittlerweile gilt der Stadtteil als Nobelviertel, weil zahlreiche Musiker, Schauspieler, Politiker und andere Promis Villen gekauft haben.

Spätestens nach dem Beginn der Filmindustrie in Hollywood hat sich der Stadtteil nach und nach zum Rückzugsort für Stars und Sternchen etabliert. Auch die Nähe zu Beverly Hills und Brentwood hat für eine steigende Beliebtheit von Bel Air speziell bei prominenten Persönlichkeiten gesorgt. Dabei sind die Grundstückspreise signifikant gestiegen. Diese befinden sich mittlerweile an der Spitzenposition in Los Angeles, gleich nach Beverly Hills. Aber auch die geografische Lage und die Beschaffenheit der Region sorgen für einen großen Zustrom von Promis. Durch das teils hügelige Gelände werden Lücken zwischen den Grundstücken ermöglicht. Damit können sich die prominenten Bewohner noch besser abschirmen und die Privatsphäre bewahren. Zudem gilt die Region als stark überwacht und gesichert.

Diese Villen sind die teuersten im Stadtgebiet von Los Angeles!

Neben der bereits erwähnten teuersten Villa in Los Angeles, die mit rund 250 Millionen US-Dollar gehandelt wurde, existieren noch viele weitere Luxusimmobilien, die sich Reiche und schöne Promis überhaupt leisten können. Als „Otto-Normal-Bürger“ in den USA können die meisten nur von so viel Luxus träumen. Das wohl teuerste Wohnhaus der Welt befindet sich im Stadtteil Bel Air in Los Angeles. Nach fast neun Jahren Bauzeit wurde die Villa endlich fertiggestellt. Mit dem bedeutungsvollen Namen „The One“, investierten die Besitzer die stattliche Summe von rund 340 Millionen Dollar. Auf dem knapp einen Hektar großen Anwesen sollten die Erbauer genügend Platz finden. Das Grundstück ist von einem Wassergraben umgeben, welcher nur durch einen Jogging-Pfad unterbrochen wird.

Das traumhafte Leben der Promis in Los Angeles

Wer als Promi genügend Kapital in der Hinterhand hat, kann sich eine Traumvilla leisten. Besonders die Sehenswürdigkeiten, das Nachtleben und das Ambiente von Glanz und Glamour ziehen die Stars förmlich magisch an. Touristen haben oftmals das Glück, einen Promi zu treffen, mit dem sie dann sogar ein paar Worte wechseln können. Los Angeles, die Metropole der Superreichen und Luxusimmobilien.

Foto(s): © Unsplash