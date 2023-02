Christoph Krachten – Über Innovationen, Tesla und Elon Musk

Wir treffen Christoph Krachten beim Neujahrsempfang des eMobility Startup eROCKIT in Hennigsdorf bei Berlin. Neben Prominenten wie Schauspieler Karl Hemeyer oder TV-Star Maren Gilzer schaute er in der Produktion des innovativen Zweiradherstellers vorbei und hielt dort einen sehr interessanten Vortrag.

Wer ist Christoph Krachten?

Er ist Journalist, Besteller-Autor und wurde mit „Clixoom“ einer der bekanntesten Youtuber in Deutschland. Früher interviewte er im Karo-Hemd viele Stars wie Bushido, Bianca Claßen, LeFloid oder Y-Titty. Dann widmete er sich mit „Science and Future“ wissenschaftlichen Themen. Mittlerweile geht er mit seinem Kanal „Thanks4Giving“ neue Wege.

Mit seinem Buch „Tesla oder: Wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert“ landete Krachten in der „Spiegel“-Bestsellerliste. Er gilt als Insider in Sachen Tesla und Elon Musk. Christoph Krachten prophezeite bereits vor geraumer Zeit die Twitter-Übernahme durch Musk. Ihm selbst möchte er aber nicht unbedingt begegnen. Christoph wagt in unserem Interview einen Ausblick in die Zukunft von Tesla und die gesamte Automobilindustrie, spricht aber auch sehr persönlich über seine Arbeit.