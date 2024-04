Sustainability-Entrepreneur Marco Voigt – So begeisterte er Nico Rosberg für das Greentech Festival!

Berlin wird vom 15. bis zum 17. Mai 2024 Gastgeber des größten GreenTech Events Europas. Das GREENTECH FESTIVAL findet unter dem Motto „Accelerating Change from Berlin“ statt. 2019 war die Premiere für das von Marco Voigt und Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg gegründete Event, damals noch am Flughafen Tempelhof. Nach erfolgreichen Ausgaben an verschiedenen auch internationalen Standorten hat das GREENTECH FESTIVAL nun in den Hallen der Messe Berlin eine neue Heimat gefunden. Es geht um Innovationen und bahnbrechende grüne Technologien, versprechen die Veranstalter. Von nachhaltigen Bauprojekten über intelligente Städte bis hin zur Wasserstofftechnologie und Mobilität wird ein breites Spektrum an Innovationen vorgestellt.

Mit rund 30.000 erwarteten Gästen aus aller Welt bietet das Festival ein vielfältiges Programm, das historischen Charme mit modernem Fortschritt verbindet. Partner wie Audi, Vodafone Business, E.ON, Lufthansa, Deutsche Bahn, Google, Meta, Ströer und Handelsblatt tragen dazu bei, das Publikum zu begeistern und den Weg in eine grünere Zukunft zu ebnen.

Im Vorfeld haben wir mit Nachhaltigkeits-Unternehmer Marco Voigt gesprochen. Er ist neben Nico Rosberg Co-Gründer des GREENTECH FESTIVALS und verrät im Interview auch, wie das Event kleineren und hochinnovativen Unternehmen und Startups eine Bühne gibt und was die Besucher in diesem Jahr erwartet dürfen. Mehr über das Festival unter: https://greentechfestival.com/