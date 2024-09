Christian Wulff eröffnet Ausstellung „Das Prinzip Apfelbaum“ in Berlin

Gut gelaunt erschien Bundespräsident a.D. Christian Wulff im Roten Rathaus von Berlin. Gemeinsam mit Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, kam er zur Ausstellungseröffnung „Das Prinzip Apfelbaum. 11 Persönlichkeiten zur Frage ‚Was bleibt?‘“. Die Ausstellung zeigt Bilder und Zitate von Prominenten wie Reinhold Messner, Wim Wenders, Anne-Sophie Mutter, Friede Springer, Richard von Weizsäcker oder Günter Grass. Man möchte dazu anregen, über das eigene Leben zu reflektieren…

Christian Wulff unterstützt damit die Initiative „Mein Erbe tut Gutes“. Beim Rundgang durch die Ausstellung zeigte sich der 65-Jährige interessiert und sprach auch auf der Bühne. Im sehr persönlichen Interview erklärte er, wie er derzeit lebt und was ihn beschäftigt. Auch plauderte er mit uns über Frau und Familie. Wulff hatte 2023 seine Frau Bettina zum 3. Mal geheiratet…

Welche Spuren ein Mensch im Leben hinterlässt? Wulff: „Ich bin davon überzeugt das recht wenig bleibt. Das Leben geht weiter und es kommen wieder neue und andere Vorstellungen. Aber über seine Kinder seine Familie und seine Freunde kann man zumindest hoffen, dass bestimmte Prägungen bleiben, die dann wieder weitergegeben werden.“

Was ihm in schwierigen Zeiten geholfen hat, formuliert Christian Wulff so: „Heute weiß ich, dass meine Großmutter Recht gehabt hat. Sie ist 102 geworden. Sie hat gesagt, alles ist für etwas gut, du erkennst es vielleicht jetzt nicht, aber später. Alles hat zwei Seiten. Das genau ist wahr und hätte ich von Anfang an beherzigen sollen. Man lernt vor allem nach Niederlagen.“

Über Beziehungen und Familie erklärte er: „Ich glaube das Schwierigste ist das Zusammenleben von Mann und Frau und das Thema Liebe und Beziehung und mit Konflikten umgehen. Wie man in schwierigen Phasen auseinandergerät oder zusammen bleibt, das ist aus meiner Sicht heute eine der größten Herausforderungen des Lebens.“

Er erzählte uns auch, dass er sich für verschiedene Stiftungen derzeit engagiert. Wie sich Christian Wulff fit und gesund hält? Wulff: „Wenn man viel schläft, wenn man sich einigermaßen vernünftig ernährt, wenn man weiter an die Fitness denkt und als Mann auch ein bisschen von Frauen lernt – Frauen dehnen sich mehr und halten mehr von Yoga – dann könnten wir fast so lange leben wie Frauen leben…. Ich bin heute soweit, dass ich in einem Café sagen mag, dass ich Hafermilch gerne trinke.“

Noch bis 11. Oktober 2024 ist die Ausstellung in Berlin zu sehen.

Hier das ganze Interview im Video:

Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“, gegründet im Herbst 2013, ist ein Zusammenschluss gemeinnütziger Organisationen und Stiftungen. Gemeinsames Anliegen ist es, das Erbe für den guten Zweck stärker ins Bewusstsein zu rücken und „Das Prinzip Apfelbaum“ einer breiten Öffentlichkeit als Ausdruck einer grundsätzlichen Haltung näherzubringen.