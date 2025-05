Telekom sichert sich komplette WM-Rechte – DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Nationalspielerin Laura Freigang beim Pressetermin in Berlin

Bei einem Pressetermin in Berlin hat die Telekom bekannt gegeben, dass sie sich die Medienrechte an einem der größten WM-Pakete aller Zeiten gesichert hat. Für den deutschen TV-Markt umfasst das Paket insgesamt 272 Spiele – darunter die FIFA Weltmeisterschaft 2026 der Männer, die FIFA Frauen-WM 2027 sowie die U20-Weltmeisterschaften der Junioren in den Jahren 2025 und 2027. Ein starkes Zeichen für die strategische Positionierung von MagentaTV als zentrale Plattform für internationalen Spitzenfußball.

Gleichzeitig wurden erste Personalien vorgestellt: Johannes B. Kerner wird 2026 erneut als Moderator durch die WM-Sendungen bei MagentaTV führen. Für die Live-Kommentierung der Spiele der deutschen Nationalmannschaft wurde Wolff Fuss verpflichtet, einer der bekanntesten Fußballkommentatoren des Landes.

Mit vor Ort beim Pressetermin waren auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Nationalspielerin Laura Freigang, die exklusive Einblicke in die aktuellen Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften lieferten. Die Weltmeisterschaft der Männer 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt – erstmals in der Geschichte mit 48 teilnehmenden Nationen. Natürlich sollen auch Spiele im Free-TV zu sehen sein. Darüber werden alsbald verhandelt…