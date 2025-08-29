20 Jahre Youtube – Youtube Festival 2025 ehrt seine Stars!

Youtube ist in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden. Das wurde mit rund 1.700 Gästen in der Berliner Arena mit dem Youtube Festival 2025 gefeiert. Dazu kamen über 100 Creators (zur deutsch: Videoproduzenten) in die Hauptstadt. Bei Talks, Vorträgen und Live-Podcasts war auch Porsche und Volkswagen Vorstand Oliver Blume zugegen. Er erklärte uns im Interview, was die Videoplattform für ihn bedeutet: „Privat für mich einfach ein fantastisches Erlebnis. Eine tolle Plattform. Und als Unternehmen nutzen wir das sehr intensiv. Porsche war eines der ersten Automobilportale. Wir haben einfach tolle Erfahrungen damit. Eine große Reichweite und eine ganz spannende Community.“

Höhepunkt war die Verleihung von Sternen auf dem „Walk Of Fame“ an 20 erfolgreiche deutsche Youtube Stars. Unter den Geehrten strahlten für die Kameras: Musikerin Zah1de, Fitness-Star Anna Engelschall bekannt als „growingannanas“ (7,7 Mio. Follower), Marvin Wildhage oder Moritz Schirdewahn („HeyMoritz“).

Marvin (1,1 Mio. Follower) erklärte uns, was er an Youtube schätzt: „Die Vielfältigkeit. Ich kann das machen wonach mir beliebt. Keiner gibt mir Vorschriften. Das ist einfach seit Dekaden eine Instanz, wo ich mein Hobby ausleben kann ohne Angst zu haben, dass irgendetwas gelöscht wird oder dass irgendein Trend vorbei geht und die Plattform nicht mehr existiert, wie man es bei anderen beobachtet.“

Moritz (über 2 Mio. Follower) sagte uns über die Ehrung auf dem „Walk Of Fame“: „Es ist für mich absolut überwältigend hier. Was hier für eine Show aufgefahren wird. Ich fühle mich auch nicht wieder der krasseste Star ehrlich gesagt, aber ey, mega krank. Überwältigend!“ Der heute 23-Jährige produzierte im Alter von 9 Jahren sein erstes Video uns erklärt: „Ich habe angefangen im Kinderzimmer irgendwie Minecraft Videos hochzuladen und jetzt ist das zu sowas Krankem geworden, also mega krass.“ Na dann: Auf die nächsten 20 Jahre Youtube. Mehr Videos von TIKonline.de gibt es überigens auch dort.