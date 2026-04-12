Waterslide 2026 – Das Ski-Hase im Eispool

Sonne pur zum Saisonabschluss im österreichischen Lofer (Salzburger Land). Kurz vor Ostern gab es hier nochmal rund 50 cm Neuschnee. Auf der Loferer Alm auf 1400m nutzte man jetzt die Piste jetzt für eine ganz besondere Fun-Sport Aktion. Unter dem Motto „Waterslide 2026“ konnten sich mutige Teilnehmer auf Ski oder Snowboards die Piste hinunterstürzen, die in einem ca. 20 Meter langen (Eis-)Wasserbecken endete. Ziel: Möglichst nicht nass werden und grazil übers Wasser gleiten.

Der Osterhase höchstpersönlich machte auf Skiern den Anfang, sauste die Piste hinunter und landete samt seinem schönen Hasenkostüm klitschnass im Wasser. Sogleich warf man den Rettungsring. Der Hase ließ sich nicht entmutigen und schaffte es beim zweiten Mal die Wasserfläche zu übergleiten. Das Publikum jubelte. Viele waghalsige Gäste machten es dem Hasen nach und schafften es – mal trocken, mal pitschnass – den Eis-Pool mitten im Schnee zu passieren. Für die Gäste war es jedenfalls eine große Gaudi, den Sportlern bei ihrem Saisonabschied der besonderen Art zuzuschauen.