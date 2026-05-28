Südfrankreich-Flair im Herzen des Grunewald

Wenn sich Berlins mondänste Sommerterrasse öffnet, vergisst man sofort die Hektik der Großstadt. Das Schlosshotel Berlin bat zur offiziellen Saisoneröffnung auf seine Terrasse und kreierte ein Erlebnis, das eine perfekte Symbiose aus geschichtsträchtiger Eleganz und sommerlicher Leichtigkeit darstellt.

Wo Geschichte auf die Riviera trifft. Das Schlosshotel ist die traditionsreiche Villa Palais Pannwitz und blickt auf eine über 110-jährige Geschichte zurück. Erbaut zwischen 1911 und 1914 im prachtvollen Stil der italienischen Renaissance, diente das Haus einst als Kulisse für rauschende Feste der High Society, bei denen sogar Kaiser Wilhelm II. zu Gast war. Heute spürt man inmitten des Grunewalds einen ganz neuen, aufregenden Vibe. Wer auf der stilvollen Terrasse mit direktem Blick in den verträumten, historischen Schlosspark nimmt, dem weht sofort ein Hauch von Südfrankreich entgegen. Die Kombination aus mondäner Architektur, Prachtgarten und exklusivem Boutique-Charme versetzt einen augenblicklich in Urlaubsstimmung – entspannt, glamourös und voller Charakter.

Passend zu diesem mediterranen Urlaubsgefühl überzeugte der Abend mit einem hervorragend abgestimmten Food-Konzept. Serviert wurde ein hochwertiges Dinner im ungezwungenen Family-Style, bei dem das gemeinsame Genießen im Vordergrund stand: Das Entrée: Frische, perfekt gekühlte Austern als luxuriöser Start.

Direkt vom Grill: Auf den Punkt zubereitete Spezialitäten wie aromatische Garnelenspieße mit katalanischem Salat, saftiges Tomahawk-Steak an Rucola und Parmesan, Hühnchen mit Chimichurri sowie gegrillte Gemüsespieße mit Basilikum-Pesto. Sommerliche Begleiter: Eine reiche Auswahl an Salaten und Beilagen – von Caesar Salad und griechischem Salat über klassischen Kartoffel-Gurken-Salat bis hin zu Rosmarin-Wedges und Ofengemüse aus Zucchini und Aubergine.

Süßer Abgang: Ein fruchtiges Dessert aus Erdbeere und Rhabarber sowie ein klassischer, erfrischender Affogato.

Für die flüssigen Kunstwerke des Abends zeichnete kein Geringerer als der neue Head Bartender Konstantin Bakhilin verantwortlich. Seine exklusiven, perfekt ausbalancierten Sommerdrinks holten das mediterrane Lebensgefühl direkt ins Glas und machten den Abend zu einer echten Hommage an die Leichtigkeit des Seins.

Das Schlosshotel Berlin mit seinem Team um Olivia Meisner (Resident Managerin Schlosshotel Berlin) und Davide Florio (Chef de Cuisine) hat bewiesen, dass es seinen Platz als eine der exklusivsten und charmantesten Oasen der Hauptstadt mühelos verteidigt. Ein Abend, der definitiv Lust auf einen langen, eleganten Sommer im Grunewald macht!