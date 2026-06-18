Puren Genuss erleben – Weinberge, Küstenflair und Lebensfreude in Südafrika

Ein Geheimtipp ist Südafrika schon seit einigen Jahren nicht mehr, beeindruckend und unglaublich vielfältig ist das Land an der Südspitze des afrikanischen Kontinents aber allemal. Die hiesigen Weinregionen stehen denen in der Toskana in nichts nach, auch Kapstadt kann den meisten europäischen Großstädten die Stirn bieten. Zu entdecken gibt es also reichlich – darunter auch die Lebensfreude der Einheimischen.

Nach der Landung in Kapstadt

Viele Südafrika-Reisen starten in Kapstadt. Wer als Reisezeit an den Juni denkt, kann dort mitunter sogar das Eröffnungsspiel der WM 2026 beim Public Viewing miterleben – bei dem Südafrika auf einen der Gastgeber, Mexiko, trifft. Doch auch zu anderen Jahreszeiten hat Kapstadt selbst unzählige Highlights zu bieten: Der Tafelberg und die Waterfront natürlich, Camps Bay und die vielen Küstenstraßen, die Besucher entlang des schier endlosen Atlantiks führen. Charakteristisch für Kapstadt ist auch dessen einzigartige Lage inmitten von Bergen, aber gleichzeitig direkt am Meer. Die urige und quirlige Kultur- und Kunstszene, facettenreiche Gastronomie und lockere Atmosphäre dürften Europäern zusagen. Surfer können sich in Kapstadt ebenfalls ausleben, zudem bietet die Stadt traditionell viele Wassersportangebote. Mindestens einige Tage sollte man für Kapstadt deshalb schon einplanen.

Die Weinberge Südafrikas erkunden

In den Regionen Paarl, Franschhoek und Stellenbosch gibt es zudem die ikonischen Weinberge: Manch einer würde sogar sagen, dass es sich dabei um die beeindruckendste Weinregion der Welt handelt. Neben den eigentlichen Weinbergen und den daran geknüpften kulinarischen Besonderheiten sind es vor allem die historischen Bauten, die die Weinberge so besonders machen. Schier endlose hügelige Landschaften geben indes ein tolles Motiv für Schnappschüsse ab. Die Weinberge kann man, zumindest einen kleinen Teil davon, zu Fuß entdecken. Wer mehr als nur einen winzigen Ausschnitt davon sehen möchte, entscheidet sich aber lieber für einen Mietwagen. Die Fahrt durch die Weinberge ist definitiv eines der großen Highlights – und unterwegs gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um den Wein und die regionale Küche zu entdecken.

Erfrischung an der Küste und aufregende Tierwelten

Beides dürfte für viele Touristen ausschlaggebende Argumente für eine Reise nach Südafrika sein. In den Nationalparks und bei den Safaris lässt sich die afrikanische Tierwelt einmal aus nächster Nähe in ihrer natürlichen Umgebung bestaunen. Für Europäer, die die meisten dieser Tiere höchstens aus Film und Fernsehen oder bestenfalls einem beengten Zoo kennen, dürfte die majestätische Tierwelt Afrikas ein unvergessliches Highlight sein – das definitiv in jeden Trip nach Südafrika gehört.



Erfrischung gibt es anschließend an der Küste: Je nachdem, wo man da unterwegs ist, erwarten Besucher entweder nahezu endlose, sehr feine Strände oder besonders imposante Klippenlandschaften. Kleinere Küstenorte gibt es in Südafrika ebenfalls reichlich und wer möchte, kann sogar geführte Walbeobachtungen buchen. Außerdem ist ein Sonnenuntergang am Meer Romantik pur – und ein Roadtrip über die Garden Route ein Erlebnis der besonderen Art.

Vom nach wie vor anhaltenden Iran-Krieg sollte eine Reise nach Südafrika nicht beeinträchtigt sein, das schafft Sicherheit. Außerdem sind da noch die Südafrikaner selbst, die mit ihrer lockeren Lebensart und ihrer berühmten Gastfreundschaft jeden Aufenthalt zu einem schönen Erlebnis machen.