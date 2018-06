Boris Becker und Ehefrau Lilly – Trennung!

Schluss. Aus. Vorbei. Boris Becker und seine Lilly trennen sich nach 13 Jahren Beziehung. In einer offiziellen Erklärung von Becker-Anwalt Christian Moser heißt es, das wichtigste sei nun das Wohl des gemeinsamen Sohnes Amadeus. Dabei schien das Liebes-Glück der Beckers perfekt. Nach einer on off Phase, in der Boris zwischenzeitlich mit Sandy Meyer-Wölden, der späteren Frau von Oliver Pocher, verlobt war, hatten sich Boris und Lilly gefunden. Hochzeit und Söhnchen Amadeus krönten das Glück. Sogar weiter Kinder waren in Planung. Boris Becker hatte noch 2016 in Interview über sein großes Liebesglück mit Lilly geschwärmt. Becker: „Sie ist eine unglaublich lebensbejahende Frau, eine tolle Mutter, eine tolle Ehefrau. Wir kennen uns jetzt schon im zwölften Jahr. Das ist lang für sie und lang für mich. Und wir hoffen, dass es so weitergeht.“ In den letzten Jahren waren die Beckers dann aber auch oft getrennt unterwegs. Schlagzeilen um eine angebliche Pleite von Boris Becker und Lillys TV-Auftritt in der Sendung „Global Gladiators“ gaben immer wieder auch Raum für Spekulationen, das Glück der Beckers sei doch nicht perfekt. Warum die Liebe aber letztlich erkaltet ist, wissen sicher nur die Beckers selbst.